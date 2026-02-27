Ytbehandlare sökes till kund i Linköping
2026-02-27
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en ytbehandlare till en av våra kunder, ett specialsnickeri i Linköping som arbetar med kundanpassade lösningar för företagskunder. Företaget växer och vill nu stärka sitt team med en driven och noggrann medarbetare i form av en ytbehandlare.
Som ytbehandlare hos vår kund får du en viktig roll i produktionen. Du arbetar med hela eller delar av ytbehandlingsprocessen
Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat omfatta:
• Handsprutning, sprutlackering och färgblandning
• Slipning, maskering och grundmålning
• Samarbete med finsnickare för att lösa detaljer och hitta smarta lösningar
• Arbete med olika material där känsla för kvalitet och detaljer är avgörande
Arbetstiderna är förlagda på dagtid, mån- fre.Profil
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ytbehandling, antingen genom arbete eller relevant utbildning. För att passa in i rollen tror vi att du är en samarbetsvillig och prestigelös person som är engagerad i ditt arbete. Det är viktigt att du är en ansvarstagande person som är van vid att ta egna intiativ.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com
