Ystads tingsrätt söker sommarnotarier
Sveriges Domstolar, Ystads tingsrätt / Juristjobb / Ystad Visa alla juristjobb i Ystad
2026-02-11
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Ystads tingsrätt i Ystad
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierande arbete i en spännande verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Ystads tingsrätt är en domstol med ca 40 medarbetare. Tingsrätten ligger centralt i Ystad med bra kommunikationer till näraliggande orter såsom t.ex. Malmö och Lund. Tingsrätten hanterar brottmål, tvistemål, och andra domstolsärenden. Ystads tingsrätt strävar efter att uppfattas som en modern domstol som värnar om en god arbetsmiljö, ett gott bemötande såväl internt som externt samt hög servicenivå.
Arbetets innehåll
Är du juriststuderande och vill få praktisk erfarenhet av domstolsarbete? Funderar du kanske på en framtid inom rättsväsendet? Då är du välkommen att söka sommarnotarietjänst vid Ystads tingsrätt.
Ystads tingsrätt söker nu tre sommarnotarier. Anställningarna omfattar ca sex veckor per anställning, fördelat på månaderna juni, juli och augusti.
Arbetsuppgifterna som sommarnotarie motsvarar till stor del de arbetsuppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten. Du får se hur praktiskt domstolsarbete går till och får en inblick i det dagliga domstolsarbetet samt en allmän träning i rättslig analys och metodik.
Du kommer främst att få protokollföra vid både brottmåls- och tvistemålsförhandlingar, eventuellt skriva domsförslag och göra rättsutredningar och i viss mån bereda mål och ärenden. Även andra på tingsrätten förekommande arbetsuppgifter kan komma att ingå i arbetet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är studerande på juristutbildningen med minst någon termin kvar. Du måste ha fullgjort straff- och processrättsterminen när sommarnotarietjänsten börjar.
Du ska ha goda betyg från juristutbildningen. Du är duktig på att uttrycka dig såväl skriftligen som muntligen. Du är även ansvarsfull, engagerad och noggrann samt har en god analytisk förmåga. Du behöver kunna organisera och planera ditt arbete väl.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande är tidigare erfarenhet från domstolsarbete.
Till ansökan ska bifogas betyg från avklarade kurser på juristprogrammet samt övriga betyg och intyg som åberopas.
I enlighet med tingsrättens anställningsrutiner kommer registerkontroller att genomföras inför anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Ystads tingsrätt Kontakt
Administrativ chef
Karin Reslow karin.reslow@dom.se 070 1821920 Jobbnummer
9735515