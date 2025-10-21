Ystads kommun söker timvikarierande Sjuksköterskor
Ystad kommun / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2025-10-21
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Framtidens sjuksköterskor finns hos oss - vill du bli en i vårt team?
Hos oss arbetar vi med hemsjukvård i ordinärt boende och särskilt boende. Som timvikarie blir det enheternas behov som styr vart du kommer att vara placerad. Det finns därav möjlighet att arbeta både på landet och i stan. På våra större boende har du andra sjuksköterskekolleger på plats medan ensamarbete kan ske på på de mindre.
Ditt jobb är att göra medicinska bedömningar, hantera läkemedel och ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen. Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatserna för den som behöver vård. En bra kontakt med anhöriga är också ditt ansvar. Arbetet som sjuksköterska hos oss kräver både beslutsamhet och analytiskt tänkande.
Självklart anpassar vi introduktionen utifrån dina förutsättningar. Hos oss får du vara med och utveckla hemsjukvården i Ystad kommun!Kvalifikationer
Tycker du om att arbeta självständigt men i samarbete med vårdpersonalen i teamet? Det är bra, för vi söker personer med god förmåga att handleda och hålla ihop alla insatser. Vi arbetar alltid med en helhetssyn kring patienten. Där har du din styrka.
Du är legitimerad sjuksköterska.
Om du har specialist- eller påbyggnadsutbildning till distriktssköterska är det meriterande, men det är inte ett krav.
All erfarenhet från vård och omsorg är meriterande men även arbetslivserfarenhet i övrigt.
Du ska ha god datorvana, erfarenhet av att dokumentera i journalsystem och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet kräver att du har B-körkort.
Urval- och intervju sker löpande, vänta därför inte med din ansökan.
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig att bifoga din legitimation från socialstyrelsen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284334". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se Mån-fre kl. 08.00-16.00: 0411-577023, knappval 4 Jobbnummer
9565896