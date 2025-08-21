Ystad Gymnasium söker en skolvärd
2025-08-21
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Som skolvärd arbetar du främst med att skapa en trygg och trivsam miljö för elever och personal inom grundskolan och gymnasiet. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på behov men vanligt förekommande uppgifter är att medla vid konflikter, stötta elever i sociala situationer, övervaka raster och upprätthålla ordningsregler. Du ska också vara ett följsamt stöd till elever och personal under lunchtimmarna i skolans restaurang. Skolvärdar fungerar ofta som en länk mellan elever, lärare och övrig skolpersonal, och bidrar till att förebygga mobbning och främja god stämning.
Uppdraget som skolvärd innebär bland annat att jobba närvarofrämjande, stödja och motivera elever i deras skolmiljö. En stor del av tjänsten kommer innebära att arbeta förebyggande och främjande vilket spelar en stor roll för skolans och elevernas stabilitet och trygghet. Jobbet kan innebära en del krävande situationer men är också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. Uppdraget innefattar initiativtagande vid större events som Öppet Hus, studenten, skolstart etc. men också att du som skolvärd tar initiativ till lunchturneringar i pingis och utlåning av redskap och spel.
Som skolvärd jobbar du nära skolans övriga personal. Ni har eleverna i fokus och har förmågan att lyfta blicken för att se ett helhetsperspektiv.Kvalifikationer
Du är van att röra dig bland ungdomar och är där en naturlig ledare som har lätt att skapa förtroende. Du är initiativrik och tycker om att planera och genomföra ditt arbete självständigt.
Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta med ungdomar i föreningslivet och vi ser gärna att du gått Barn- och fritidsprogrammet eller har likvärdig utbildning.
Som skolvärd tar du aktivt initiativ i sociala sammanhang. För att trivas i det yrke måste du som person ha lätt för att skapa nya relationer och även vara trygg i osäkra sammanhang, stå upp för egna åsikter, ha mod att säga ifrån och god förmåga att skilja på sak och person.
I denna tjänst söker vi dig som har goda förmågor i att skapa engagemang och delaktighet samt har en grundmurad positiv människosyn. Du är förmodligen en empatisk person och en fena på att skapa goda relationer.
Genom din erfarenhet vet du att du är bra på att kommunicera är lösningsfokuserad och att du har en förmåga att behålla ett lugn även i pressade situationer. Att du är en person som har ett fint bemötande och ser fördelar i att samarbeta och dela med dig av dina kunskaper till kollegor ser vi som en självklarhet.
Du måste ha mycket god förmåga att planera och organisera ditt eget arbete. Du måste också ha lätt för att sätta upp mål och följa upp och avsluta olika aktiviteter.
Eftergymnasial utbildning som är relevant för tjänsten, önskvärt med pedagogisk inriktning
Din personliga lämplighet är nyckeln till att lyckas i denna tjänst!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
