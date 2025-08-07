Yrkesstolt Rektor till Västerås med omnejd
2025-08-07
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
• Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
- Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
- Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Vill du vara med och bygga framtidens arbetsmarknad?
Till våra enheter i Västerås och Eskilstuna söker vi en rektor med som vill leda med mod, närvaro och ansvar - och som delar vår passion för att göra skillnad.
Som rektor hos oss är du en nyckelperson i att:
Leda och utveckla verksamheten utifrån Astar:s värdegrund: Yrkesstolthet, Envishet och Arbetsglädje
Skapa en trygg, inspirerande och resultatinriktad miljö för både medarbetare och elever
Säkerställa kvalitet, måluppfyllelse och goda relationer med kommuner, arbetsgivare och andra samarbetspartners
Vara en synlig, coachande och ansvarstagande ledare - walk the talk
Vi söker dig som:
Är utbildad rektor och har erfarenhet från vuxenutbildning
Är en tydlig och närvarande ledare som bygger relationer och kommunicerar med riktning
Har ett coachande förhållningssätt och tror på människors potential
Tar fullt ansvar - står för extrem ownership och söker lösningar
Har god förståelse för styrdokument, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt uppdrag där du får vara med och påverka på riktigt
Ett värderingsstyrt företag med starkt fokus på arbetsglädje och utveckling
Kollegor som brinner för utbildning och samhällsnyttaSå ansöker du
Tjänsten ska tillsättas omgående så rekrytering kommer ske löpande. Till din ansökan vill vi att du bifogar ett personligt brev där du svarar på varför du brinner för just vuxenutbildning och vad ordet ledare betyder för dig. Så ansöker du
