Yrkesstolt och engagerad lärare till fastighetsutbildning
2025-12-30
Yrkeslärare till fastighetsutbildning
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som lärare hos oss ansvar du tillsammans med dina kollegor för både den praktiska och teoretiska undervisningen. I arbetsgruppen har ni även ansvaret för anskaffning av APL platser och handledning av elever under deras APL tid. Du kommer också att utveckla och anpassa undervisningsmaterial för att möta elevernas behov och säkerställa att utbildningen följer både branschens och skolverkets krav.
Du kommer att undervisa inom VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning mot fastighet.
Den ger deltagarna kunskaper i:
Service, drift och underhåll av fastigheter
Energitekniska installationer och deras funktioner
Teknisk dokumentation och systemtänkande
Reglerteknik och energioptimering
Arbetsmiljöregler, säkerhetsbestämmelser och miljöhänsyn
Kommunikation och service i mötet med kunder och entreprenörer
Vi söker dig som
Ha arbetat som yrkeslärare för utbildningar till fastighetsvärd, fastighetsskötare eller fastighetstekniker i minst 3 eller 5 år på heltid eller motsvarande för deltid.
Minst 1 års praktisk yrkeserfarenhet från fastighetsbranschen.
Meriterande är
• Yrkeslärarexamen
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
