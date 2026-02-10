Yrkesstolt Lokalvårdslärare
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Vi behöver komplettera vårt härliga team av lärare inom lokalvårdsutbildningen. Vi söker dig som vill vara med och driva ett framgångsrikt team med fokus på att hjälpa människor till nästa steg i karriären och livet.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som lärare kommer du att undervisa i både teoretiska och praktiska moment inom lokalvårdsutbildningen, samt anskaffa praktikplatser och handleda elever under deras praktik. Tillsammans med teamet i Tomteboda och andra Astarenheter i Sverige kommer ni att utveckla och anpassa undervisningsmaterial för att möta elevernas behov och säkerställa att undervisningen följer gällande regler och rutiner inom branschen. Mycket finns på plats redan men delar av det ska vi skapa tillsammans.
Som yrkeslärare söker dig som har
minst två (2) års erfarenhet på heltid av att ha undervisat vuxenutbildning inom lokalvård inom senaste 6-årsperioden
Eller SRY Yrkesbedömarbevis
Och utöver detta minst ett (1) års erfarenhet från yrket som lokalvårdare och SRY
Om du inte uppfyller ovanstående krav undanber vi dig att söka då detta är skallkrav för tjänsten från vår kund.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
