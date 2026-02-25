Yrkesstolt lärare till El och Energiutbildning
Astar AB, Sundsvall / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Sundsvall Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Sundsvall
2026-02-25
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astar AB, Sundsvall i Sundsvall
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2026-02-25Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som lärare inom El- och energiutbildning på Astar undervisar du vuxna elever både praktiskt och teoretiskt i gymnasiala kurser inom el- och energiområdet, såsom exempelvis Elinstallationer, Elektromekanik, Energiteknik, Automation, Kommunikationsnät, Säkerhetssystem samt Ellära.
Du leder undervisningen utifrån Astarmodellen, där tydliga steg, kontrollerad förståelse och strukturerad handledning skapar bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, trygghet och yrkesutveckling.
Du planerar och genomför lärarledd undervisning som ger eleverna de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att arbeta professionellt inom el- och energibranschen. Det innebär att du varvar praktiska moment, såsom installationer, mätningar, felsökning och arbete enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter, med teoretiska genomgångar inom exempelvis ellära, regelverk, arbetsmiljö och tekniska system. På så sätt säkerställs hög kvalitet, tydlig progression och en stark koppling mellan teori och praktik genom hela utbildningen.
I uppdraget ingår även att aktivt anskaffa, matcha och följa upp APL-platser. Därför söker vi dig med ett brett nätverk med företag inom el och andra relevanta verksamheter för att säkerställa trygga, professionella och utvecklande praktikmiljöer. Redan från utbildningens start arbetar du nära arbetslivet och stöttar eleverna i deras väg mot arbete, vidare studier och en stark yrkesidentitet.
Som lärare och anställd hos oss utgår du från Astar:s värdegrund - yrkesstolthet, envishet och arbetsglädje. Det innebär att du håller en hög professionell nivå, tar ansvar fullt ut, bidrar till utvecklingen av undervisningen och skapar goda relationer med både elever och samarbetspartners. Tillsammans med kollegor bidrar du till ett välkomnande, engagerat och lösningsfokuserat arbetslag där elevens utveckling alltid står i centrum.
Vi söker dig som har
• minst 2 år i yrket inom Elektriker
• tidigare erfarenhet av undervisning, upplärning och/eller APL
Starkt meriterande är om du är utbildad yrkeslärare inom inriktningen.
Om inget av dessa krav stämmer in på dig så undanber vi dig från att söka.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vi rekryterar löpande så vänta inte utan kom in med din ansökan redan idag.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
