Yrkesstolt Kocklärare till kriminalvårdsutbildning
2026-01-20
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro?
Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad för människor som befinner sig i kriminalvården och är på väg vidare mot ett liv på arbetsmarknaden.Publiceringsdatum2026-01-20Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning, både kommunalt och inom arbetsmarknadsinsatser. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje. Hos oss får du vara med och hjälpa människor att ta nästa steg i livet, oavsett var de börjar sin resa.
I det här uppdraget bedriver vi kockutbildning inom kriminalvården. Genom struktur, höga förväntningar och ett starkt värdegrundsarbete ger vi interner möjlighet att utveckla ett yrkeskunnande som kan leda till arbete efter avslutad strafftid och bli en viktig del i deras väg vidare.
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som kocklärare inom kriminalvården undervisar du i både teoretiska och praktiska moment inom kök och kockyrket. Du ger eleverna en stabil grund i allt från livsmedelshygien och säkerhet till matlagningsteknik, planering och service - och visar hur professionell matlagning fungerar i verkliga kök.
I tjänsten ingår bland annat:
Undervisning i yrkeskurser inom kök/kock, både praktiskt och teoretiskt
Elevadministration och uppföljning av studieresultat
Att utveckla och anpassa undervisningsmaterial efter målgruppen inom kriminalvården
Att säkerställa att undervisningen följer gällande regler och föreskrifter både från branschen och Skolverket
Nära samarbete med kriminalvårdens personal och kollegor för att skapa en trygg, strukturerad och studiero-präglad lärmiljö
Du gör inte detta ensam - du ingår i ett team, både lokalt och med kollegor runt om i Sverige. Tillsammans skapar vi en utbildning att vara stolta över och som gör verklig skillnad för våra deltagare.
Vi söker dig som vill/ kan hoppa in som vikarie både kortare och längre perioder och :
Har minst två (2) års yrkeserfarenhet på heltid från kockyrket inom restaurang eller storkök
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har förmågan att kommunicera, inspirera och motivera en målgrupp som kan befinna sig långt från arbetsmarknaden
Trivs i en miljö där tydliga ramar, struktur och samarbete med kriminalvårdens personal är en naturlig del av vardagen
Meriterande för tjänsten
Examen som yrkeslärare
Erfarenhet av arbete inom kriminalvården eller med andra målgrupper i behov av en "andra chans"
Erfarenhet av arbetsmarknadsutbildning eller annan vuxenutbildning med stark koppling till branschen
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas - både som pedagog och som yrkesperson
Ett värderingsstyrt sammanhang där Yrkesstolthet, Envishet och Arbetsglädje är mer än ord på papper
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt - genom att ge interner ett yrke, ett sammanhang och en realistisk väg in på arbetsmarknaden efter strafftiden
Ett meningsfullt uppdrag där du varje dag får använda ditt kunnande i kök för att skapa framtidstro och nya möjligheter
Vill du vara med och göra skillnad?
Ansök redan idag och bli en del av Astar!
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
