Yrkesstolt Ellärare till vuxenutbildning
Astar AB, Malmö / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Malmö
2026-02-08
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Astar Malmös vuxenutbildning inom elområdet befinner sig i en spännande expansionsfas. Inom våra nuvarande utbildningar och kommande insatser kommer vi att utbilda för arbetsmarknadens och näringslivets ökade behov av distributionselektriker, installationselektriker och industrielektriker. Vi söker därför dig som vill vara med i vårt team och bidra till en yrkesutbildning av hög kvalitet för att fler yrkesstolta individer ska bli rustade för arbetsmarknadens behov.
Om rollen
Som lärare kommer du att undervisa i både teoretiska och praktiska moment inom elteknik och installation. Du ansvarar för elevadministration tillsammans med dina kollegor. I tjänster ingår även anskaffning av APL-platser och uppföljning av elever under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL). Du kommer också att utveckla och anpassa undervisningsmaterial för att möta elevernas behov och säkerställa att undervisningen följer gällande regler och föreskrifter både från branschen och Skolverket. Du ingår i ett team, både i Malmö och med kollegor i Sverige. Tillsammans skapar vi en utbildning att vara stolta över!
Vi söker dig som vet att du kvalificerar dig inom flera av nedanstående områden
Har arbetat med elinstallationer och industri-installation i minst 3 år
Har god kännedom om regler och föreskrifter inom elområdet
Har god materialkännedom
Innehar auktorisation (minst B auktorisation)
Har kunskaper i programmering av PLC
Har kunskaper om allmän automationsteknik
Har kunskaper inom området kommunikation (nätverk, signalsystem, kabelsystem)
Meriterande för tjänsten är om du också har
examen som yrkeslärare eller tidigare erfarenhet från utbildning
har tidigare erfarenhet från arbetsledning t.ex. APL-ansvar, arbetslagsledare eller liknande
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
