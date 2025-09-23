Yrkesofficerare till 5.amfibiebataljonen
Försvarsmakten / Militärjobb / Göteborg Visa alla militärjobb i Göteborg
2025-09-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Göteborg
, Lilla Edet
, Trollhättan
, Uddevalla
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Amfibiebataljonerna är en unik resurs i Försvarsmakten och NATO som marinens spetsförband i skärgården. 5.amfibiebataljonen i Göteborg är ett flexibelt förband som är utformat för att lösa uppgifter i kustnära områden, skärgård och hamnområden.
Befattningen erbjuder
5.amfibiebataljonen vid Amf4 är för dig som vill bli en del av västkustens styrka och stolthet. Vi söker kunniga, ordningsamma och självgående yrkesofficerare som vill följa med på vår utveckling mot framtidens amfibieförband.
Om Amfibie
Amfibiebataljonen består av cirka 800 amfibiesoldater, 84 fartyg och båtar med huvuduppgift att verka i domänerna luft, mark, på och under havsytan samt i det elektromagnetiska spektrumet. Uppgifterna löses både nationellt och internationellt med bland annat Robotsystem 17, Minsystem M9 och Granatkastare. Förbandet skiljer sig från andra amfibieförband inom NATO genom en integrerad uthållighet samt förmåga till sjömålsbekämpning.
Rörlighet i skärgårdsmiljö uppnås med snabbgående gruppbåtar, stridsbåtar och lätta
trossb åtar. Förbandet uppträder snabbt och dolt i mindre utspridda enheter. Vi kännetecknas av handlingskraft och flexibelt agerande från lägsta till högsta nivå.
• amfibiebataljonen är en av två amfibiebataljoner i Sverige som utvecklas mot Amfibiebataljon 2030, vilket sker genom kontinuerlig tillförsel av ny materiel och vidareutbildning av personal som skapar nya eller utvecklade förmågor i samtliga domäner bataljonen verkar inom.
Övergripande arbetsuppgifter
I rollen som yrkesofficer vid 5:e amfibiebataljonen kommer du:
• utbilda och mentorera dina kollegor inom ditt kunskapsområde
• utveckla krigsförbandet
• träna och öva i din krigsbefattning
• vidareutveckla dig själv inom ditt yrkesområde
• ingå i arbetslag på plutons-, kompani- eller bataljonsnivå
• stötta andra förband och enheter inom Göteborgs garnison
• Leda verksamhet inom din funktionPubliceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
• Godkänd officersexamen eller specialistofficersutbildning
Meriterande
• Bakgrund i amfibiekåren
• Erfarenhet av luftvärnssystem
• Erfarenhet av teknisk tjänst
• Erfarenhet inom sambandssystem Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad med förmåga att jobba systematiskt i ett högt tempo. För att uppnå framgång i befattningen krävs ett sinne för ordning, kombinerad med kreativitet och initiativtagande. Du behöver vara en sann lagspelare som bidrar till ett gott samarbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningsform: heltid/kontinuerlig tjänstgöring, sex månaders provanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas.
Efter urvalsarbete kan du komma att kallas till testdag. Denna genomförs på Göteborgs garnison efter överenskommelse. Under testdagen bedöms din lämplighet genom fysiska tester samt intervju.
Upplysningar om befattningen
Fj Therese Axelsson
Personalofficeramf4-5.amfbat-rekrytering@mil.se
Rekryteringskoordinator, G1, Claudia Kremer, amf4-g1@mil.se
Fackliga företrädare
SEKO Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se
OF Amf 4 Niklas Bryngelsson, of-amf@officersforbundet.se
Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO sacostyr-fomedc@mil.se
Sista ansökningsdag
Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev (PDF-format) senast den 2025-09-18.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9521529