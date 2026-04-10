Yrkesmedarbetare till Drift och Underhåll
2026-04-10
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi två Yrkesmedarbetare till vårt etablerade gäng i Viskadalen. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Om uppdraget
Som yrkesmedarbetare inom Division Drift arbetar du med drift- och underhållsrelaterade arbetsuppgifter inom vårt basunderhållskontrakt. Arbetet är varierande och sker både självständigt och tillsammans med kollegor och underentreprenörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vägservice och inspektion
Trafikanordningar
Utbyte av vägutrustning
Barmarksarbeten, såsom renhållning och slyröjning
Mindre anläggningsarbeten
I tjänsten ingår sommar- och vinterberedskap där arbetsuppgifterna kan innebära viss arbetsledande funktion.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete, eget ansvar och att arbeta utomhus i varierande miljöer och väder. God samarbetsförmåga och ett ansvarstagande arbetssätt
Krav för tjänst:
Erfarenhet från drift och underhåll eller anläggning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Bekväm vid att arbeta med digitala verktyg och system
Meriterande:
C-körkort och YKB
Utbildning i Arbete på väg
Erfarenhet av vinterväghållning
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För oss är engagemang, säkerhetstänk och laganda avgörande.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner och stora snöplogar. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först - både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position. Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt eftersom urvalet sker löpande men senaste ansökningsdatumet är den första maj.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Oscar Fritzson, Oscar.fritzson@svevia.se
eller Talent Acquisition Partner Anni Fredriksson, Anni.fredriksson@svevia.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
