Yrkeslärare Vård och Omsorg
Östra Göinge kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Östra Göinge Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Östra Göinge
2026-07-24
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östra Göinge kommun i Östra Göinge
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
På Göinge Utbildningscenter i Sibbhult erbjuder vi Kommunal Vuxenutbildning på SFI, grundläggande och gymnasial nivå samt de Individuella programmen på Gy. Inom Komvux erbjuder vi även Yrkesutbildning inom Industri, Skötsel av grönytor och Vård och Omsorg.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Vi söker en yrkeslärare som med sina vårdkunskaper undervisar och vägleder våra blivande undersköterskor i nära samarbete med dina kollegor i våra fina lokaler på Tranan i Sibbhult .
Arbetslaget består av utbildade och erfarna lärare som undervisar i vårdrelaterade ämnen. Även ett nära samarbete med språk- och samhällslärare ingå. Vi arbetar elevnära och har SYV, kurator och specialpedagog tillhands.
Du och dina kollegor kommer planera och utveckla undervisningen såväl teoretiskt som praktiskt. Du kommer att arbeta i fräscha lokaler med välutrustade metodrum som även möjliggör simulering.
Språkutvecklande arbetssätt och Kvalitetssäkring av ämnesinnehåll Gy25 kommer att vara prioriterat liksom fortsatt arbete för mer samverkan med de kommunala verksamheterna som tar emot våra elever under APL-tid.
På Göinge Utbildningscenter är laganda och individen lika viktiga. Du finner en stor entusiasm och samhörighet bland lärare och elever. Vår värdegrund, kultur och engagemang för människors utveckling ligger som bas för all verksamhet, där Göingemodellen tillämpas och är en del av vår vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig med gedigen erfarenhet från Vård- och Omsorgsarbete och det är meriterande om du även har yrkeslärarexamen. Meriterande med erfarenhet av arbete inom neurologi och LSS-verksamhet samt ämneslärarexamen.
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på ett lösningsfokuserat arbetssätt, flexibilitet och god samarbetsförmåga.
Som person har du tålamod och kan skapa en trygg miljö för våra elever. Du har en välutvecklad kommunikativ och pedagogisk förmåga, du är tydlig, vänlig och kan hantera konflikter.
Du är positiv och visar engagemang för undervisning och lärande och vill vara med och utveckla vårdutbildningen på Göinge Utbildningscenter.
Mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal o skrift liksom körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överrenskommelse.
Arbetstid: Semestertjänst
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: www.ostragoinge.se/gdpr
Aktuell lönestatistik hittar du här: www.ostragoinge.se/jobb-och-foretagande/jobba-med-oss/lonestatistik
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Biträdande Rektor
Andreas Hügard andreas.hugard@ostragoinge.se +46447756431 Jobbnummer
10010563