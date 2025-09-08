Yrkeslärare Vård och Omsorg
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Varberg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Varberg
2025-09-08
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Varberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi är gymnasiet där du möts av ett hej, där ingen försvinner i mängden och där varje relation räknas. Här börjar elever som är nyfikna på något nytt, och som vill utforska framtiden tillsammans. De får jobba med internationalisering, kunna välja att starta UF-företag oavsett program och gå i en skola där alla känner alla. Varbergs Enskilda Gymnasieskola är ett gymnasium där varje relation räknas.
Vi söker nu dig som är relationell, engagerad och driven yrkeslärare inom vård och omsorg som vill vara med och utveckla framtidens vårdpersonal. Du är flexibel och kan anpassa undervisningen efter både elevernas förutsättningar och arbetslivets krav.
Arbetsuppgifter
•
Planera, genomföra och följa upp undervisningen inom vård- och omsorgsprogrammet.
•
Undervisa både teoretiskt och praktiskt.
•
APL anskaffning
•
Handleda elever under APL
•
Bidra till att skapa en lärandemiljö där eleverna känner trygghet, delaktighet och motivation.
Hos oss får du ett stimulerande arbete i en miljö där du får bidra till att forma framtidens vårdyrken. Vi erbjuder också pedagogiskt stöd och ett arbetslag med engagerade kollegor.
Vi söker dig som är relationell, engagerad och driven yrkeslärare inom vård och omsorg som vill vara med och utveckla framtidens vårdpersonal. Du är flexibel och kan anpassa undervisningen efter både elevernas förutsättningar och arbetslivets krav.
Om anställningen
Tillträde: enligt överenskommelse
Heltid tillsvidare
Kontaktperson rektor Anna Ericsson anna.ericsson@varbergsenskilda.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Varbergs Enskilda Gymnasieskola Jobbnummer
9497372