Yrkeslärare Vård och Omsorg

Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Varberg
2025-09-08


Vi är gymnasiet där du möts av ett hej, där ingen försvinner i mängden och där varje relation räknas. Här börjar elever som är nyfikna på något nytt, och som vill utforska framtiden tillsammans. De får jobba med internationalisering, kunna välja att starta UF-företag oavsett program och gå i en skola där alla känner alla. Varbergs Enskilda Gymnasieskola är ett gymnasium där varje relation räknas.

Vi söker nu dig som är relationell, engagerad och driven yrkeslärare inom vård och omsorg som vill vara med och utveckla framtidens vårdpersonal. Du är flexibel och kan anpassa undervisningen efter både elevernas förutsättningar och arbetslivets krav.

Arbetsuppgifter


Planera, genomföra och följa upp undervisningen inom vård- och omsorgsprogrammet.


Undervisa både teoretiskt och praktiskt.


APL anskaffning


Handleda elever under APL


Bidra till att skapa en lärandemiljö där eleverna känner trygghet, delaktighet och motivation.

Hos oss får du ett stimulerande arbete i en miljö där du får bidra till att forma framtidens vårdyrken. Vi erbjuder också pedagogiskt stöd och ett arbetslag med engagerade kollegor.

Om anställningen

Tillträde: enligt överenskommelse

Heltid tillsvidare
Kontaktperson rektor Anna Ericsson anna.ericsson@varbergsenskilda.se

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AcadeMedia Support AB (org.nr 556568-8479)

Arbetsplats
Varbergs Enskilda Gymnasieskola

Jobbnummer
9497372

