Yrkeslärare Träarbetare Movant Varberg

2025-08-13
Det här blir du en del av
Inför stundande personalomsättning söker vi lärare inom Bygg- och anläggning med inriktning på Träarbetare.
Movant i Varberg bedriver yrkesutbildning för vuxna på uppdrag av Varbergs och Falkenbergs kommun. Vi utbildar inom bygg, el, VVS, fordon och svets. Vi har ett gott samarbete med branscherna och ett bra erkännande av yrkesnämnderna och vi värnar om att våra elever ska vara anställningsbara när de slutar hos oss.
Det här erbjuder vi dig
Du kommer att arbeta på skolenheten i Varberg. Du ingår i ett arbetslag med en annan bygglärare där ni samarbetar för att nå bästa resultat. Hos oss får du möjligheten att lära ut dina yrkeskunskaper och visa vilken arbetsglädje och yrkesstolthet detta yrkesområde erbjuder. Vi värderar engagemang för eleven väldigt högt.
Det här söker vi
Arbetsuppgifterna innebär att undervisa, stimulera och leda våra elever i deras lärande. Du kommer att undervisa både i de praktiska och teoretiska delarna i byggutbildningen. I arbetet ingår även dokumentation, uppföljning, mentorssamtal samt handledning. Det är viktigt att du som lärare förstår vikten av att betyg och bedömning blir rättssäker och likvärdig. Har du inte kunskap om det sedan tidigare fyller Movants internutbildningar på med de kunskaperna och vårt introduktionsprogram kommer att säkerställa att du som ny lärare blir trygg i din yrkesutövning.
Arbetet omfattar både lärarledda teoretiska lektioner, praktiska genomgångar och handledande stöd samt uppföljningar av våra elever under APL-perioderna. Att följa det upplägg som utgörs av vårt stödmaterial gör att du kan leva upp till uppdraget vi har gentemot Skolverket och Byggnadsindustrins yrkesnämnd.
Vi söker dig med yrkesbevis inom bygg - inriktning träarbetare med flerårig erfarenhet från branschen. Det är meriterande om du har lärarlegitimation alternativt erfarenhet av att undervisa.
För att trivas i rollen som lärare hos oss är det viktigt att du har en vilja att lära ut och att du trivs med att arbeta tillsammans med våra elever. En god empatisk förmåga krävs och du behöver se att alla som kommer till oss har en chans att lyckas med sina studier. Du behöver vara tydlig, kravställande och strukturerad i ditt arbete samt kunna hantera en dator för dokumentation.
I vårt uppdrag ingår APL-samordning. Därför behöver du vara kommunikativ och tycka att det är roligt med företagskontakter. Många gånger har APL-perioden varit nyckeln till en anställning efter studier vilket gör detta arbete oerhört viktigt.
Övrig information
Tillträdesdag: 2025-10-01 eller annat datum vid överenskommelse
Placeringsort: Varberg
Anställningsform: 75-100% provanställning
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med
Erika Berggren tfn: 076-322 11 42 alt. erika.berggren@movant.se
Maria Norshammar tfn:072-600 67 53 alt. maria.norshammar@movant.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Vi kallar löpande till intervju så skicka din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
