Yrkeslärare till vuxenutbildningen
2026-04-09
Har du en drivkraft att dela med dig av din kunskap och samtidigt göra verklig skillnad i människors liv? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker en yrkeslärare som vill vara med och utbilda framtidens stödassistenter inom vuxenutbildningen. Här möter du vuxna studerande som har bestämt sig för att ta nästa steg i livet och du får vara en viktig del i deras resa.
DIN ROLL
Som yrkeslärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen för vuxna som utbildar sig till stödassistenter. Du anpassar undervisningen utifrån kursmål och elevernas olika förutsättningar, och skapar en lärmiljö som både utmanar och motiverar.
Beroende på din bakgrund kan du arbeta med inriktning mot förskola och/eller vård och omsorg. En viktig del av uppdraget är att validera och bedöma elevernas tidigare yrkeserfarenheter, så att deras kunskaper tas tillvara på bästa sätt.
Du följer elevernas utveckling i klassrummet, i deras självstudier och ute på arbetsplatser där de genomför APL (arbetsplatsförlagt lärande), där du genom dialog och uppföljning bidrar till deras lärande i praktiken. Undervisningen kan ske både på plats och på distans, vilket ställer krav på flexibilitet och nytänkande i ditt arbetssätt.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har en gymnasieexamen från barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet, och gärna en eftergymnasial utbildning inom ett relevant område. Erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättningsområdet är en förutsättning för att du ska kunna bidra i rollen. Har du lärarlegitimation är det meriterande, men saknar du den finns möjlighet att studera parallellt med arbetet.
Du är trygg i att använda digitala verktyg i din undervisning och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. B-körkort är meriterande eftersom delar av arbetet kan innebära besök ute i verksamheter.
Du är strukturerad och har förmåga att planera och genomföra undervisning med tydlig riktning. Samtidigt är du kreativ och hittar sätt att göra innehållet levande och relevant för dina elever. Du bygger relationer med lätthet och skapar förtroende i mötet med människor. Eftersom arbetet sker i nära samarbete med andra är du också samarbetsorienterad och ser värdet i att bidra till helheten.
DIN NYA ARBETSPLATS
På vuxenutbildningen i Skellefteå blir du en del av en verksamhet som gör skillnad - på riktigt. Här möter du människor i olika skeden av livet, där utbildning ofta är nyckeln till nya möjligheter.
Vi arbetar tillsammans för att skapa en tillgänglig, flexibel och kvalitativ utbildning som möter både individens och samhällets behov. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där vi delar erfarenheter, utvecklar undervisningen och stöttar varandra i vardagen.
Skellefteå kommun är en trygg och stabil arbetsgivare med stora möjligheter till utveckling. I en region som växer snabbt finns det också utrymme att tänka nytt, påverka och vara med och forma framtidens utbildning.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner och se lönestatistik för olika yrkesroller i kommunen.
