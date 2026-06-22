Yrkeslärare till Vård och omsorgsprogrammet
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Kungälv Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Kungälv
2026-06-22
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
Mimers Hus gymnasium invigdes 2004 och är en attraktiv gymnasieskola, belägen i centrala Kungälv. På skolan går idag cirka 1600 elever fördelade på tolv nationella program, såväl yrkesförberedande som studieförberedande och introduktionsprogram. Skolan erbjuder bland annat idrottsprofil inom samtliga program och UF inom flertalet.
Vård och omsorgsprogrammet är med i Vård och omsorgscollege, där vi har ett pågående utvecklingsarbete tillsammans med övriga aktörer i kommunen.
På skolan arbetar i dag cirka 180 personal.
Vår gemensamma målsättning och fokus är att alla ska lyckas. Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor kommer du att undervisa och handleda eleverna inom vård och omsorgsprogrammet. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor, utveckla såväl programmet som dina ämnen. Tillsammans coachar du och dina kollegor eleverna både socialt och kunskapsmässigt genom deras studietid på Mimers hus.
Utöver yrkesspecifika kurser innefattar tjänsten också andra uppgifter så som mentorskap, planering, bedömning samt handledning i olika lärsituationer både i skolan och i samband med APL (arbetsplatsförlagt lärande.) Kvalifikationer
Du har en vilja att inspirera och utveckla vår nästa generation av vårdpersonal.
Genom ditt engagemang och nyfikenhet, skapar du i ditt läraruppdrag , en trygg och utvecklande lärmiljö. Du vågar utmana dig själv och dina elever, samtidigt som du har ett tydligt ledarskap och en vilja att eleverna ska lyckas.
Som person är du kommunikativ, flexibel och lösningsfokuserad.
För dig är samarbete viktigt, och du har förmågan att skapa och behålla goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi ser gärna att du har sjuksköterskeutbildning. Yrkeslärarexamen är meriterande.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i framtidens vårdutbildning?
Hos oss får du tillsammans med kunniga och härliga kollegor arbeta med ett meningsfullt uppdrag som påverkar människors vardag och samhället i stort.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Cecilia Kalin 0303-238331 Jobbnummer
9971978