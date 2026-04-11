Yrkeslärare till restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vi öppnar egen lunchservering för våra elever i Ståhlboms Kvarn - ett mycket efterlängtat beslut! Vi söker dig som är redo att ta ett övergripande ansvar för denna satsning samt undervisa del av tjänsten hos oss.
Vilka är vi?
På Kungsgårdsgymnasiet formar vi framtidens arbetskraft och stimulerar ca 650 elever till att utveckla sin kreativitet och entreprenöriella förmåga för framtiden. Skolan drivs av tre skolledare och ca 80 medarbetare. Kungsgårdsgymnasiet erbjuder utbildningar inom programmen EK, RL, HV/FR, IM samt Anpassad gymnasieskola inom hotell, restaurang och bageri. Publiceringsdatum2026-04-11Arbetsuppgifter
Din arbetsplats och lagtillhörighet finns i Ståhlboms Kvarn, där våra yrkesprogram är lokaliserade. Arbetslaget på restaurang- och livsmedelsprogrammet, som du kommer tillhöra, består av ca 12 personer och är en mix av yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen.
Uppdraget innebär till största delen att ansvara för skolans elevluncher. Den förbereds, tillagas och serveras i vårt tillagningskök och angränsande matsal på entréplanet. Ungefär 200 elever kommer äta i matsalen dagligen och de ser mycket fram emot att vi kommer kunna erbjuda en kvalitativ lunch i huset. En mindre del av tjänsten innebär undervisning samt handledning av elever med olika förutsättningar och behov.
I arbetsuppgifterna ingår att ta ett helhetsansvar för planering, beställning, beredning, tillagning, servering och efterarbete. Även uppföljning av matsvinn, budget, hygienrutiner och utvärdering av luncherna tillsammans med skolans elevråd kommer att bli aktuellt. Detta inbegriper även skolan café där en kollega ansvarar för själva försäljningen. Du kommer att vara denne kollegas handledare och rådgivare.
Vissa dagar kommer elevgrupper att tillaga luncherna inom ramen för sin undervisning. Då är det du eller en lärarkollega som handleder det arbetet och har ansvar för att luncherna kan serveras i tid och att eleverna utvecklas mot målen. Vi utformar ett schema över vilka elever/grupper som berörs vilka dagar så att du och arbetslaget har en gemensam överblick och kan planera och organisera på bästa sätt.
Uppdraget ställer höga krav på kommunikations- och samarbetsförmåga samt att kunna hantera stundtals högt arbetstempo och snabba beslut, med bibehållen professionalism och goda relationer till såväl elever som kollegor.
I rollen förväntas du ansvara för att arbetsprocesser och undervisning genomförs systematiskt och med god kvalitet. Du deltar aktivt för att utveckla och förfina arbetssätt och hitta formerna för detta nya uppdrag.
Som lärare på Kungsgårdsgymnasiet undervisar du med pedagogisk skicklighet och stort fokus på att stärka elevernas självförtroende, lärande och måluppfyllelse. Du är en förebild och given samarbetspartner för kollegor, du uppmuntrar andra och medverkar till att hela arbetsgruppens kollegiala lärande.
Eleverna hos oss ska känna sig inkluderade, sedda och utmanade. Vi arbetar kontinuerligt med att kartlägga och utvärdera undervisningen som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det förutsätter tillit och transparens i arbetsgruppen, att du vill vara med och bidra till utveckling och ett genuint samarbetsklimat.
Vem är du?
Vi söker dig som har kockutbildning och har genomgått en handledarutbildning eller liknande med pedagogisk inriktning. Du har gedigen erfarenhet av att organisera och leverera omkring 200 luncher per dag. Du har kunskaper om och vet hur du praktiserar goda hygienrutiner och egenkontroll i kök.
Du har erfarenhet av att handleda kollegor och uppfattas som en god kollega och ledare. Vidare har du erfarenhet av undervisning av yrkeselever/lärlingar samt handledning av elever i behov av särskilt stöd.
Som person är du strukturerad, välorganiserad och driftig vilket bl.a. tar sig uttryck i att du är angelägen om att fullfölja dina åtaganden. Vi kan räkna med dig.
Du sätter en stolthet och ett värde i att axla rollen som den som säkerställer att eleverna får tillgång till näringsrik och god mat och därmed kan komma längre i sitt lärande. Du är lyhörd för deras behov och utformar luncherna så att våra elever vill komma till matsalen, äta av det som bjuds och ha en trevlig stund. Du har en kreativ förmåga att skapa positiva matupplevelser med begränsad budget och tar ansvar för kvalitet och resultat.
Du är förtrogen med skolans styrdokument och dokumentationskrav. Du följer våra rutiner samt medverkar till att förfina och vidareutveckla dessa.
När det gäller undervisning är en av dina främsta styrkor att planera och organisera på ett sådant sätt att eleverna entusiasmeras och får en ökad tillit till sin förmåga, vilket leder till att de utvecklas och når längre. Du är skicklig på att anpassa och variera efter behov och situation. Du motiverar eleverna i deras lärande och kommunicerar på ett positivt och professionellt sätt kring elevernas utveckling. Du tror på varje elev och visar det aktivt i varje möte och beslut.
Du är systematisk och dokumenterar i våra system. Du är stresstålig och har lätt för att hantera ändringar som förekommer i arbetet. Du förkovrar dig kontinuerligt och tar egna initiativ som gynnar eleverna och verksamheten. Vi söker dig som är en god förebild, sprider glädje och har förmåga att lyfta andra!
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 7 augusti
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 30 april, urval kan ske löpande
Kontakt: Rektor Cecilia Gleisner, 011-15 33 73, cecilia.gleisner@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV och behörighetsintyg som vanligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120861".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
https://norrkoping.se/
Västgötegatan 11A
)
602 21 NORRKÖPING Kontakt
rektor
cecilia gleisner cecilia.gleisner@norrkoping.se 072-5279397
