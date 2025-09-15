Yrkeslärare till restaurang- och livsmedelsprogrammet
Gislaveds kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Gislaved Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Gislaved
2025-09-15
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-15Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Gislaveds Gymnasium är organiserat i tre sektorer och tjänsten kommer vara förlagd till Utvecklingssektorn. Tjänsten är en ferieanställning.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av undervisning i Servering, Service och bemötande samt andra karaktärsämnen på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Du kommer, tillsammans med lärare i övriga karaktärsämnen, gemensamt ansvara för verksamheten på restaurangskolan samt ha övriga lärararbetsuppgifter.
Kvalifikationer
Du har en lärarutbildning där karaktärsämnen på Restaurang- och livsmedelsprogrammet finns med. Det är särskilt meriterande om din kompetens är i ämnena Servering samt Service och bemötande.
Erfarenhet av undervisning i karaktärsämnen på Restaurang- och livsmedelsprogrammet är önskvärt liksom relevant arbetslivserfarenhet inom restaurangbranschen. Det är särskilt meriterande om undervisningen har varit i ämnena Servering samt Service och bemötande och arbetslivserfarenheten har varit kopplad till servering.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din förmåga att samarbeta.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Intervjuer sker fortlöpande.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/355". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Verksamhetsområde Gymnasium, Utvecklingssektor Kontakt
Maria Lust 0371-81980 Jobbnummer
9508698