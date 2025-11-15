Yrkeslärare till Lokalvårdsutbildning
2025-11-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astar AB Helsingborg i Helsingborg
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2025-11-15Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Vi har i höst startat arbetsmarknadsutbildning inom lokalvård och växer. Så därför söker vi dig som vill ansluta till vårt team med fokus på att hjälpa människor till nästa steg i karriären och livet.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som lärare kommer du att undervisa i både teoretiska och praktiska moment inom lokalvårdsutbildningen, samt anskaffa praktikplatser och handleda elever under deras praktik. Du kommer också att utveckla och anpassa undervisningsmaterial för att möta elevernas behov och säkerställa att undervisningen följer gällande regler och rutiner inom branschen.
Vi söker dig som har
minst två (2) års erfarenhet på heltid av att ha undervisat vuxenutbildning inom lokalvård inom senaste 6-årsperioden
minst ett (1) års erfarenhet från yrket som lokalvårdare
SRY Yrkesbevis
SRY Yrkesbedömarbevis.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vi kommer att rekrytera löpande så vänta inte utan kom in med din ansökan redan idag.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
