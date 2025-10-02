Yrkeslärare till Industritekniska programmet
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Växjö Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Växjö
2025-10-02
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Kungsmadskolan är en kommunal gymnasieskola med ca 1500 elever bestående av såväl yrkes- som högskoleförberedande program.
Nu söker vi en engagerad yrkeslärare till Industritekniska programmet med inriktning Produkt och maskinteknik samt till Yrkesintroduktion med fokus på yrkesutgången montör.
I rollen som yrkeslärare ingår det att planera, undervisa samt att följa upp eleverna i deras karaktärsämnen. Du blir en viktig del av ett arbetslag där utveckling och engagemang står i centrum. Kvalifikationer
Vi söker dig som har yrkeslärarexamen och en gedigen kompetens inom ditt område. Vi ser gärna att du är behörig att utbilda i truck och travers. Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att omsätta dina kunskaper i en inspirerande och pedagogisk undervisning.
Som person är du initiativrik och flexibel, du ser möjligheter och anpassar dig efter verksamhetens behov. Du är engagerad och intresserad av elevernas utveckling, såväl deras kunskaper som deras sociala utveckling. Din styrka ligger i att bygga goda relationer, både med elever och kollegor, och du bidrar till en positiv och stödjande lärandemiljö.
Erfarenhet av att arbeta på gymnasiet är meriterande, men det som väger tyngst är din personlighet och din förmåga att skapa förtroende och engagemang hos våra ungdomar.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF316/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Marie-Charlotte Bäckström 0470-41893 Jobbnummer
9537225