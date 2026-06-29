Yrkeslärare till frisör- och stylistprogrammet
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Örnsköldsvik Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Örnsköldsvik
2026-06-29
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Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Ditt uppdragPraktiska Gymnasiet i Örnsköldsvik växer och vi behöver därför stärka upp organisationen med ytterligare en yrkeslärare till vårt frisör- och stylistprogram. Tjänsten är en ferietjänst på 100% med start omgående eller enligt överenskommelse. Du kommer att undervisa och handleda våra elever inom frisör- och stylistprogrammet. Både inom inriktningen frisör och hår- och makeupstylist. Tillsammans med två andra frisör- och stylistlärare kommer du att ingå i ett arbetslag bestående av såväl yrkeslärare som kärnämneslärare med delat mentorskap. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus, och i samarbete med övriga kollegor, utveckla såväl programmet som ämnet. Vi arbetar huvudsakligen i plattformarna StudyBee, Schoolsoft och Google-miljö genom delning av digitala dokument, kalendrar och planeringar.
Din profilVi söker dig som är legitimerad yrkeslärare inom frisör som har ett brinnande intresse för håruppsättningar, styling och kreativa frisyrer. Erfarenhet och kunskap inom makeup är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du som saknar lärarlegitimation har möjlighet att söka till tjänsten. Tillsammans lägger vi i sådana fall gemensamt upp en plan för hur du kan bli legitimerad. I arbetsuppgifterna ingår kontakt med näringslivet då en stor del, minst 50% av elevernas totala skoltid, och upp emot 80% av yrkeskurserna i Åk 3, består av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du har gärna etablerade kontakter inom branschen och ett aktuellt branschnätverk som du kan bidra med.
Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov, och att du identifierar dig med vår värdegrund och våra ledord. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda eleverna dit! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Per Nylén per.nylen@praktiska.se Jobbnummer
9982410