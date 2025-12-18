Yrkeslärare till Försäljnings- och serviceprogrammet
2025-12-18
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Populära Fredrika Bremergymnasiet ligger centralt i Haninge, ca 10 minuters promenad från pendeltåget, och nära till bussar och riksväg 73.
Vår skola är en av länets största med drygt 2000 elever fördelade på 13 olika program. Vi har en unik bredd av högskoleförberedande program och yrkesprogram samt många inriktningar. Många av våra program går också att kombinera med våra åtta idrottsakademier där elitidrottare från hela Stockholmsområdet och även övriga landet finns.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. I vår närmiljö finns, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från T-centralen. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdscheckar, klämdagar samt möjlighet till löne- och semesterväxling. I rollen ges du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Haninge kommun tillämpar tobaksfri arbetstid.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en engagerad lärare till Försäljnings- och serviceprogrammet som vill vara med och utbilda och inspirera framtidens säljare, entreprenörer och serviceproffs. Tjänsten innebär undervisning i programmets karaktärsämnen samt i entreprenörskap, både inom programmet och på andra gymnasieprogram. Du ansvarar också för arbetsplatsförlagt lärande
Fredrika Bremergymnasiet eftersträvar en miljö som präglas av prestigelöshet och där viljan att leverera bästa kvalité till våra elever står i fokus. Vi söker dig som söker nya pedagogiska utmaningar och vill ta ditt nästa utvecklingssteg tillsammans med andra. Du känner ett stort engagemang för undervisning och lärande i olika former. Du är flexibel, nyfiken och öppen inför andra människors åsikter och värderingar. Du ser fram emot att arbeta tätt tillsammans i programlag och ämneslag med fokus på eleverna och skolans mål. Du är tydlig och engagerad och kan genom din goda kommunikativa och pedagogiska förmåga locka fram det bästa ur dina elever. Vi ser helst att du har flerårig pedagogisk erfarenhet och även erfarenhet av att arbeta med ämnesintegrerade projekt.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra lärare och samarbeta kring elevernas lärande och utveckling.
Lärarlegitimation krävs eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
