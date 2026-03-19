Yrkeslärare till Fordonsprogrammet på Tullängsgymnasiet
Vill du vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande, har god förmåga att samarbeta och trivs med utveckling och att kontinuerligt förbättra den verksamhet du befinner dig i.Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Vi behöver förstärkning med ytterligare yrkeslärare till vårt fordonsprogram, med specifik inriktning på transport. Vi behöver förstärka oss på flera områden och olika kompetenser kan bli aktuella, beroende på hur vi kombinerar med befintlig personals kompetens. Vi behöver utöka inom undervisning i olika delar av transportområdet, särskilt inom området yrkesförare samt inom godshantering och eventuellt lager. I din roll som lärare arbetar du med att planera, genomföra och följa upp undervisning och med att aktivt stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• undervisa i yrkesämnen på Fordons- och transportprogrammet
• mentorskap
• gemensamt planera och följa upp undervisning, samt utveckling av programmet
• skapa god miljö för lärande
• hålla dig uppdaterad inom ditt verksamhetsområde
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Tullängsgymnasiet är en modern teknisk gymnasieskola på söder i Örebro som har högt attraktionsvärde för ungdomar. Vi erbjuder utbildningar inom Bygg och anläggning, VVS, Elteknik, Fordonsteknik, Transport och Dator- och kommunikationsteknik. Hos oss finns också det högskoleförberedande Teknikprogrammet. Skolan har även Riksgymnasium för elever med dövhet, hörselnedsättning eller språkstörning samt Anpassad gymnasieskola. Tullängsgymnasiet har ca 1200 elever och ca 200 medarbetare.
Skola Tullängsgymnasiet är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Vi ser att du som lärare hos oss har ett flexibelt förhållningssätt gentemot din omgivning, att du är kreativ och har lätt för att bygga nya relationer. Tjänsten kräver ödmjukhet, lyhördhet och flexibilitet. Vi förväntar oss att du är en lagspelare med eget driv. Du är förtroendeingivande i din kommunikation och lösningsfokuserad när du möter elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är självgående i ditt arbete och rollen kräver även att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad lärare i yrkesämnen, eller erfarenhet av att undervisa på gymnasiet och/eller vuxenutbildning, eller kvalificerad yrkeserfarenhet inom aktuella områden
• C och CE-behörighet
Meriterande:
• instruktör för lastbilsmonterad kran och/eller hjullastare och/eller truck
• erfarenhet av lager och terminalarbete
• förarprövareTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 17 augusti 2026
Antal tjänster: 3-4
Tjänsterna tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Utdrag ur belastningsregistret krävs.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 6 april.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
