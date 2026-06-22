Yrkeslärare till fordons- och transportprogrammet, Nifsarpsskolan
Höglandsförbundet, Nifsarpsskolan / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Eksjö Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Eksjö
2026-06-22
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Höglandsförbundet – Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
Inom Höglandsförbundet finns även Höglandets utbildningssamverkan som idag består av Höglandsgymnasiet med skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetar för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier. Sommaren 2026 ansluter även Höglandets vuxenutbildningar som kommer att finnas i Sävsjö, Eksjö och Nässjö.
1 plats(er).
Trivs du med att arbeta verksamhets- och elevnära? Har du stor kunskap och erfarenhet inom fordonsbranschen som du vill förmedla vidare till nästa generation? Då är detta jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Som lärare i fordonsteknik ansvarar du för undervisning inom gymnasieskolans fordons- och transportprogram. Du kommer huvudsakligen att undervisa i fordonsteknik mot årskurs 1 med inriktningen transport. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen med fokus på både praktiska och teoretiska moment. I rollen ingår även att bedöma elevernas kunskaper och sätta betyg i enlighet med gällande styrdokument.
Arbetet sker nära eleverna i både verkstads- och utemiljö, med målet att bidra till deras yrkesmässiga och personliga utveckling. Uppdraget omfattar dessutom mentorskap samt samarbete med kollegor och branschföretag.
Om dig
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har minst en avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet inom fordonsteknik. Om du inte har pedagogisk utbildning ska du vara beredd att genomföra en yrkeslärarutbildning. I tjänsten är det krav på B-körkort och meriterande med C-körkort. Det är också ett krav på att du har yrkeserfarenhet inom fordonsbranschen.
Vi söker dig som vill samarbeta med andra för att skapa en helhet i utbildningen. Du ska vara duktig på att skapa en god lärmiljö och goda relationer med elever och personal. Du tycker att det är spännande med nya utmaningar och har många goda idéer om hur man kan skapa meningsfulla och verklighetsnära uppgifter. Det är också viktigt att du tycker om att ta ansvar och är flexibel. Du brinner för kvalitativ yrkesutbildning och att göra ungdomar anställningsbara.
Om vår skola
Nifsarpsskolan är en gymnasieskola som ligger strax utanför Eksjö. På skolan bedriver vi gymnasieutbildning inom fordons- och transportprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet inriktning mark och anläggning samt naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk. Skolan har ungefär 240 elever och 40 medarbetare, där samtliga i personalen har semestertjänst.
Skolan präglas av en kultur med högt engagemang, familjär stämning, stort eget ansvar och ett arbetssätt där alla hjälps åt och är lika mycket värda. Vi har nära kontakt med våra branscher, lokalt, regionalt och nationellt och för oss är det extra viktigt att eleverna har hög anställningsbarhet efter utbildningen.
Våra ledord är trygghet och trivsel, verklighetsbaserat lärande och att det ska vara roligt att gå i skolan!
Bra att veta
Intervjuer kommer att påbörjas under vecka 32.
Tillsvidareanställning 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Semesteranställning.
Om du har gått en lärarutbildning eller annan pedagogisk högskoleutbildning ber vi dig bifoga relevant utbildningsintyg.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Detta gör du genom att visa upp ett giltigt pass eller ett personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Personbevis beställs från skatteverket under mina sidor. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES/Schweiz ska du även kunna uppvisa giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Anställning kan ske först efter att arbetstillståndet har kontrollerats, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta ansvarig rekryterande chef Rickard Horgby.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-C330952". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höglandsförbundet
(org.nr 222000-1412)
575 96 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höglandsförbundet, Nifsarpsskolan Kontakt
Rektor
Rickard Horgby rickard.horgby@nifsarp.se 0705539101 Jobbnummer
9971816