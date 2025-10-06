Yrkeslärare till Fordon- & transportprogrammet
Lärande i Sverige AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Lund Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Lund
2025-10-06
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärande i Sverige AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är lärare
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.
Tillsammans skapar ni en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för aktivt lärande hos våra elever.
Vi söker en engagerad och kunnig lärare för undervisning i flera profilkurser på Fordon- & transportprogrammet. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisning som kombinerar teoretiska moment med praktiska övningar, samt stödja elever i deras lärande och personliga utveckling. I uppdraget ingår även APL-ansvar (arbetsplatsförlagt lärande). Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• Lärarlegitimation och behörighet att undervisa i profilkurser på Fordons- & transportprogrammet. Det är meriterande om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete på gymnasiet.
• God kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt.
• Förmåga att kombinera teoretisk undervisning med praktiska moment.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du har en mycket god pedagogisk insikt och ett intresse för att inspirera och motivera elever till att utvecklas. Du är engagerad och arbetar serviceinriktat och med ett kvalitetsmedvetet förhållningssätt. Vidare har du förmågan att skapa en trygg och inkluderande lärandemiljö och du är en tydlig ledare i klassrummet.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892) Arbetsplats
Realgymnasiet Lund Jobbnummer
9542146