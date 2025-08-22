Yrkeslärare till El-och energiprogrammet
2025-08-22
Är du en engagerad person med erfarenhet av elinstallationsarbete och styr- och reglerteknik som också brinner för lärande? Då är detta en tjänst för dig!
Thomasgymnasiet är en skola för alla, vi står för utmärkt undervisning och hållbar utveckling med modern teknik. Skolan är belägen på Campus Eldsund i Strängnäs i moderna, fräscha och välutrustade lokaler. Thomasgymnasiet är en anrik skola som kombinerar tradition med framtidsinriktning och skolutveckling. Vi har ca 450 elever fördelat på både studieförberedande- och yrkesförberedande program samt på introduktionsprogram. Aspen på Thomasgymnasiet är en verksamhet som utformats för att möta elever i behov av olika former av stöd och anpassningar. Utformningen av stödet på Aspen ser olika ut beroende på vilket program eleven läser och hur den enskilda elevens behov och förutsättningar ser ut.
Vi söker nu en engagerad och kunnig yrkeslärare till vårt el- och energiprogram. Hos oss får du chansen att arbeta i en dynamisk och inspirerande miljö där du kan dela med dig av din expertis och bidra till våra elevers framgångar. Vårt mål är trygga elever med höga kunskapsresultat.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att undervisa i karaktärsämnen på Elprogrammet; till exempel kurser som Elteknik, Cad, Kommunikationsnät, Energiteknik, Datorkommunikation. Lärarlaget på El- och energiprogrammet arbetar gemensamt med APL. Du har delat mentorskap i en el-klass.
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen, har individuella ämnessamtal med eleverna samt bidrar till utvecklingen av programmet. Vi samverkar med branschen om utbildningen, eleverna gör arbetsplatsförlagt lärande, APL, på företag under minst 15 veckor av utbildningstiden och din roll är även att samverka med dessa företag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är/har:
• en avslutad gymnasieutbildning.
• tidigare erfarenhet från arbete med elinstallationsarbete och styr- och reglerteknik.
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
• van att använda digitala IT-verktyg som stöd i arbetet, tex via Officepaketet, Teams odyl.
Det är meriterande om du har:
• en yrkeslärarexamen.
• tidigare arbetslivserfarenhet från liknande roll.
• B-körkort.
Personlig lämplighet och god samarbetsförmåga är av stor betydelse. Vi söker dig som är tydlig, kreativ och trygg som person. Du har förmågan att skapa förtroende hos eleverna och har ett engagemang för lärande och månar om att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Vi tillämpar löpande urval så du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
