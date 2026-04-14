Yrkeslärare till el- och energiprogrammet
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Västerås Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Västerås
2026-04-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Knivsta
, Avesta
eller i hela Sverige
Bli en del av skolan mitt i arbetslivet
Hos oss står yrkeslivet i centrum. Vi vet att en stark yrkesutbildning leder till jobb - ofta direkt efter examen.
Nu söker vi två erfarna yrkeslärare inom främst elteknik som vill fortsätta utveckla vårt el- och energiprogram inför hösten 2026. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 100 %.
Du blir en del av ett kunnigt och erfaret team som tillsammans skapar en trygg, inkluderande och familjär miljö där elever får växa - både yrkesmässigt och som individer.
Du kommer jobba på Westra Aros Gymnasium som är en sammanslagning av fyra befintliga skolor som öppnar till hösten. Vi flyttar in i nya, moderna lokaler i Mimerkvarteren, med ett attraktivt läge nära Centralstationen i Västerås, med nybyggda elsalar.
Eleverna på el- och energiprogrammet har sammanlagt 15 veckors APL. Anskaffningen av platser sköts av vår APL-samordnare, men viss planering och förberedelse kring detta ingår i undervisningen. Eleverna jobbar också med olika branschtypiska certifieringar.
Skolan har två inriktningar på elprogrammet - Elteknik och Dator- och kommunikationsteknik. Tjänsterna är främst inriktade mot elteknik, men det är meriterande att även kunna undervisa inom inriktningen dator- och kommunikationsteknik.
Det här erbjuder vi dig
Tillsvidareanställning på 100 % (med 6 månaders provanställning)
Startdatum: 10 augusti 2026
Möjlighet att påverka och utveckla utbildningen
Arbete i ett engagerat och professionellt team
Tillgång till AcadeMedias förmånsportal med överblick över lön och förmåner
Personalkort med rabatter hos välkända varumärken
Möjlighet till försteläraruppdrag
Vi söker:
Två yrkeslärare till el- och energiprogrammet. Vi ser gärna att du har en yrkeslärarutbildning men är även intresserade av elektriker som är nyfiken på att starta sin bana inom skolan.
Vi söker dig som
Är strukturerad, kommunikativ och förtroendeingivande
Har god samarbetsförmåga
Kan förena pedagogik med hög yrkesskicklighet
Brinner för att utbilda och inspirera ungdomar
Vill ge elever de bästa förutsättningarna att etablera sig i arbetslivet och samhället
Du har gedigen branschkunskap och håller dig uppdaterad kring:
gällande föreskrifter och standarder (ELSÄK, SS-standarder m.m.)
ny teknik inom energieffektivisering, automation och smarta system
digitala verktyg, ritningar och mätinstrument
Övrig information
Tillträdesdag: 2026-08-10Placeringsort: VästeråsAnställningsform: Tillsvidareanställning (med 6 månaders provanställning)Sista dag att ansöka är 2026-05-05Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med biträdande rektor Ann Eriksson. ann.eriksson@praktiska.se
, 021-812087 eller biträdande rektor Efrem Paulus, efrem.paulus@ntig.se
, 021-403941.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kommer kalla till intervjuer löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan slutdatum för ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås Kontakt
Rekryterare
Ann Eriksson ann.eriksson@praktiska.se Jobbnummer
9853237