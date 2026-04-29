Yrkeslärare till Bygg- och anläggningsprogrammet, vikariat
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Skellefteå Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Skellefteå
2026-04-29
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
er).
Vill du dela med dig av din yrkeskunskap och vara med och forma framtidens byggarbetare? På Anderstorpsgymnasiet får du en roll där du arbetar nära eleverna och ser deras utveckling varje dag.
Nu söker vi en yrkeslärare till bygg- och anläggningsprogrammet på ett vikariat till och med juni 2027 - med fokus på undervisning och lärande i både klassrum och verkstad.
DIN ROLL
Som yrkeslärare undervisar du elever inom bygg- och anläggningsprogrammet i både praktiska och teoretiska moment. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen inom ditt yrkesområde och skapar en tydlig struktur som hjälper eleverna att utvecklas i sin egen takt.
I den här rollen ligger tyngdpunkten på undervisning, där du får använda din yrkeserfarenhet för att göra innehållet relevant och verklighetsnära. Du arbetar nära dina kollegor i arbetslaget och bidrar till skolans gemensamma utveckling, samtidigt som du skapar en trygg och inkluderande lärmiljö för eleverna.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen, exempelvis inom husbyggnad, trä, betong eller anläggning. Du har gymnasieexamen, gärna från bygg- och anläggningsprogrammet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att handleda, till exempel som APL-handledare eller i liknande roll, och är van att stötta andra i deras lärande. Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift och kan anpassa ditt sätt att förklara efter elevernas olika förutsättningar. För tjänsten krävs B-körkort.
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom relevant område eller lärarlegitimation. Saknar du lärarlegitimation finns möjlighet att påbörja sådana studier efter anställning.
För att arbeta i gymnasieskolan behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Som person är du strukturerad och planerar din undervisning på ett sätt som skapar tydlighet och arbetsro. Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll, vilket gör att du kan skapa en säker och stabil lärmiljö. Du har lätt för att bygga relationer med elever och kollegor och trivs i samarbete där ni tillsammans bidrar till elevernas utveckling.
DIN NYA ARBETSPLATS
Anderstorpsgymnasiet är en kreativ plats för lärande där trygghet, engagemang och öppenhet står i centrum. Här möts varje dag omkring 1000 elever och 170 medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, vilket skapar en positiv mångfald och ett gott arbetsklimat.
Du blir en del av ett arbetslag där ni samarbetar, delar erfarenheter och utvecklar undervisningen tillsammans. Här finns en stark vilja att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande - och för att du som medarbetare ska trivas och utvecklas i din roll.
BRA ATT VETA
Tjänsten är ett vikariat till och med juni 2027.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "714853". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
)
931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Biträdande rektor
Lina Varg 0910-73 50 00 Jobbnummer
9881459