Yrkeslärare till Bygg- och anläggningsprogrammet
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Växjö Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Växjö
2026-07-01
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Kungsmadskolan är en kommunal gymnasieskola med ca 1500 elever bestående av såväl yrkes- som högskoleförberedande program.
Nu söker vi en engagerad yrkeslärare till Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad - med fokus på träarbete.
I rollen som yrkeslärare får du möjlighet att undervisa i karaktärsämnen och samtidigt vara mentor för våra elever. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat arbetslag där samarbete, utveckling och engagemang står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har yrkeslärarexamen och en gedigen kompetens inom ditt område husbyggnad träarbete. Det är meriterande om du även har kunskaper inom mur, plattsättning och/eller anläggning.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att omsätta dina kunskaper i en inspirerande och pedagogisk undervisning.
Som person är du initiativrik och flexibel, du ser möjligheter och anpassar dig efter verksamhetens behov. Du är engagerad och intresserad av elevernas utveckling, såväl deras kunskaper som deras sociala utveckling. Din styrka ligger i att bygga goda relationer, både med elever och kollegor, och du bidrar till en positiv och stödjande lärandemiljö.
Erfarenhet av att arbeta på gymnasiet är meriterande, men det som väger tyngst är din personlighet och din förmåga att skapa förtroende och engagemang hos våra ungdomar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 2026-11-02 eller enligt överenskommelse.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 268/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9986270