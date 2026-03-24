Yrkeslärare på Vård- och omsorgsprogrammet
2026-03-24
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Marks Gymnasieskola ligger i moderna lokaler mitt emellan Skene och Kinna i Marks kommun. Skolan som har cirka 1000 elever har ett brett utbud av både högskoleförberedande- och yrkesprogram samt flera idrottsutbildningar. Här finns även anpassad gymnasieskola.
Skolan ligger i Kunskapens hus som även inrymmer kulturskola och vuxenutbildning.
Är du vår blivande lärarkollega på Marks Gymnasieskola? Marks Gymnasieskola arbetar tillsammans för en verksamhet där omtänksamhet, nyfiken utveckling och engagemang är ledord. Tillsammans arbetar vi målmedvetet för att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet genom motiverande utbildning och elevers lärande i fokus.
Då en av våra vård-och omsorgslärare delvis går i pension söker vi nu en yrkeslärare på vårt Vård- och omsorgsprogram 50-60%. Tjänsten kan komma att ökas kommande läsår.
Som vo-lärare har ditt huvudsakliga arbetslag på vård- och omsorgsprogrammet. I uppdraget arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter kopplat till lärarrollen, där förutom undervisning även mentorskap för elever ingår, samarbete andra professioner så som elevhälsoteam, andra gymnasielärare, utvecklingsgrupp m fl.
Uppdraget präglas av hög professionalitet, positivt kollegialt lärande, och prestigelöst samarbete samt en drivkraft att utveckla verksamheten med VO-elevernas lärande och välmående i centrum.
Skolan arbetar med den digitala lärplattformen Itslearning för alla elever och pedagogisk personal.
Anställningsintervjuer kommer att genomföras 17 och 21 april.Kvalifikationer
Vi söker dig med yrkeslärarexamen inom vård och omsorgsämnen. I klassrummet har du ett kommunikativt och tydligt ledarskap. Du har mycket god relationell kompetens som bidrar med att eleverna känner sig delaktiga och inkluderade. Du anpassar och skapar variation i din undervisning så att alla elevers lärande står i centrum. Flexibilitet, nyfikenhet och vilja att skapa samsyn är viktiga förmågor i samarbetet med både personal, elever och skolledning.
Du arbetar obehindrat i en modern digital lärmiljö och med de digitala verktyg som krävs. Erfarenhet av språkinriktat arbete är meriterande.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet för tillsättning av tjänst.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314418".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-1504)
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektor
Tinah Hallberg tinah.hallberg@mark.se 0320-217407
