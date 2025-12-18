Yrkeslärare på El- och energiprogrammet
Praktiska Sverige AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktiska Sverige AB i Stockholm
, Botkyrka
, Täby
, Södertälje
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Det här blir du en del av
Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna förskolepedagogerna, lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?
Praktiska Gymnasiet Bromma är en skola nära Alvik centrum med fina verkstäder. Där eleverna får lära sig genom både teori och praktik. Som Erasmus+ certifierad skola ger vi elever och medarbetare möjlighet att söka praktik respektive jobbskuggning i andra länder i Europa. Vi har drygt 200 elever och är just nu 27 personer som arbetar för att eleverna ska få bästa möjliga utbildning.
En av våra el-lärare har valt att gå vidare till nya utmaningar och vi söker nu efter en ersättare som vill bli en del av vårt härliga gäng!
Det här erbjuder vi dig
Förutom undervisning i kurser som ingår i el- och energiprogrammet innebär uppdraget mentorskap i årskurs 2 samt arbete med APL (arbetsplatsförlagt lärande.) Du kommer ingå i ett team med fyra andra el-lärarkolleger och ha ett nära samarbete med övriga lärarkolleger och skolans elevhälsoteam.
Det här söker vi
För att kunna undervisa i de kurser som ingår i tjänsten måste du ha elteknisk kompetens och erfarenhet av elinstallationsarbete. Utöver kompetens inom pedagogik och didaktik ser vi att du behöver följande kunskap/erfarenheter:
• Praktisk elutbildning (exempelvis elprogrammet, YH-utbildning eller ingenjörsutbildning)
• Yrkeserfarenhet från elinstallationer, industri eller annan verksamhet med elarbete
• Gärna kompletterande utbildning inom elsäkerhet (t.ex. ESA 19, HLR vid elolycka)
Vi söker i första hand dig som är legitimerad yrkeslärare, men välkomnar även dig som har rätt branscherfarenhet och ett intresse för och erfarenhet av att arbeta med ungdomar att skicka in din ansökan. Om du som saknar lärarlegitimation har varit anställd inom AcadeMedia tidigare och genomgått PIL-utbildning ser vi det som en fördel. Som yrkeslärare är det en fördel att ha ett stort nätverk inom branschen då kontakter med arbetslivet ingår i jobbet på olika sätt.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Omgående
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Visstid, 1 år, med ev möjlighet till förlängning
Sista dag att ansöka är 2025-01-09
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med
Jennie Rosengren, Rektorjennie.rosengren@praktiska.se
Imre Goethel, arbetsplatsombud, Sveriges Lärareimre.goethel@praktiska.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
• Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktiska Sverige AB
(org.nr 556257-5786) Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Jobbnummer
9651898