Yrkeslärare inom VVS och fastighet - Montico HR Partner AB - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Växjö

Prenumerera på nya jobb hos Montico HR Partner AB

Montico HR Partner AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Växjö2020-03-09KundföretagetMonticos verksamhet inom vuxenutbildning i Växjö expanderar därför söker vi ytterligare en yrkeslärare inom området VVS- och fastighet.Brinner du för att engagera elever och har förmågan att skapa entusiasm och intresse är du säkert den vi söker.2020-03-09Som yrkeslärare undervisar och instruerar du blivande vvs-montörer, fastighetsskötare och fastighetsvärdar i både praktiska och teoretiska moment på området.I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra, dokumentera och följa upp undervisningen. Vi jobbar som ett sammansvetsat team och säkerställer givetvis att du inledningsvis får rätta förutsättningar att utvecklas in i rollen.Arbetsuppgifterna består av undervisning i programgemensamma ämnen och fördjupningskurser på VVS- och fastighetsprogrammet, till exempel systemkunskap, praktisk ellära, verktygs- och materialhantering, värmelära, elkraftteknik, fastighetsservice med mera.Liksom övriga lärare på skolan har du även uppgifter där bland annat mentorskap och uppföljning av elevernas arbetsplatsförlagda lärande ingår.Du har ett självklart fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för att varje individ ska tillgodogöra sig utbildningen och utveckla de färdigheter som efterfrågas från den svenska arbetsmarknaden.Vi söker dig med driv, vilja och erfarenhet inom området och som vill ha förmånen att vara delaktig i utvecklingen av vår utbildningsverksamhet. Över tid bidrar du aktivt i det interna samarbetet för att ständigt förbättra kvalitén och utbildningsupplevelsen för våra elever.För att trivas i rollen är det viktigt att du har vilja och förmåga att dela med dig av din kunskap på ett pedagogiskt sätt. Som person är du social, utåtriktad och gillar samarbete.Yrkeslärarexamen samt kunskap om och erfarenhet av att utbilda inom VVS- och fastighetsprogrammet är starka meriter för denna tjänst. B-körkort liksom flytande svenska är ett krav.Självklart har du en positiv människosyn i grunden och du vill tillsammans med oss ta dig an utmaningen att stärka förutsättningarna för en framgångsrik integration för våra deltagare till arbetsmarknaden.Förutom sedvanliga marknadsmässiga anställningsvillkor erbjuder vi på Montico en stimulerande och inkluderande arbetsmiljö, där utrymmet för egna initiativ och egen utveckling är stort. Prestigelöshet är ett nyckelord för oss i vår strävan mot att skapa en öppen atmosfär för alla att arbeta i.Vårt företagMontico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning och utbildning. Montico har närmare 1 000 anställda varav cirka 800 är konsulter utplacerade på uppdrag hos kund. Montico har kontor på ett 20-tal orter i Sverige med huvudkontor i Tranås samt ett kontor i Polen för internationell arbetskraft. Läs mer på www.montico.se. Din ansökan lämnar du via länken nedan. Vi tar ej emot ansökningar via mail.Då vi gör löpande urval tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt dock senast den 31 mars 2020.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-03-31Montico Hr Partner AB5141276