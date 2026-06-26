Yrkeslärare inom verkstadsämnen
Härnösands Kommun / Gymnasielärarjobb / Härnösand Visa alla gymnasielärarjobb i Härnösand
2026-06-26
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Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Vill du vara med och forma framtidens yrkesarbetare – och samtidigt bidra till ett tryggt, hållbart och växande Härnösand? Som yrkeslärare inom verkstadsämnen hos oss får du kombinera din praktiska yrkeskunskap med pedagogiskt arbete och göra konkret skillnad för elever varje dag.
Om verksamheten
Härnösands gymnasium är ett sammanhållet gymnasium som samlar sin verksamhet i ett campusområde. Bredvid det breda utbudet av nationella program står skolans introduktionsprogram, anpassad gymnasieskola, riksrekryterande sjöfartsutbildning och idrottsutbildningar tillsammans med kommunens Kulturskola. Skolan består av cirka 900 elever och 125 medarbetare och vi ger goda förutsättningar för både lärande och trygghet. På vår skola finns en lokal elevhälsa bestående av olika kompetenser som tillsammans med lärare och pedagogisk personal verkar för en skolmiljö där elever på bästa sätt kan utvecklas.
Visionen för Härnösands gymnasium är att vara en genuin och tillgänglig skola med spets. Tillsammans strävar skolans alla arbetslag, elevhälsoteam och skolledning för att erbjuda en hållbar utbildning av hög kvalitet och med god skolkultur, tillgängliga lärmiljöer såväl pedagogiskt, fysiskt såsom socialt, samt att erbjuda och utveckla spetskompetens inom skolans program. Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning inom verkstads- och fordonsämnen, med fokus på att ge eleverna relevanta kunskaper för dagens och framtidens arbetsmarknad. Arbetet sker både i verkstadsmiljö och i klassrum vilket innebär att du arbetar nära eleverna i deras dagliga lärande. Du har ett tydligt uppdrag att skapa struktur, tydlighet och trygghet i undervisningen.
Du samarbetar med andra lärare, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt vid behov med externa aktörer som företag och branschföreträdare. I uppdraget ingår också att bidra till skolans pedagogiska utveckling och kvalitetssäkring, bland annat genom att följa styrdokument, delta i arbetslagsarbete och utveckla undervisningen utifrån elevernas behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en stabil yrkesbakgrund inom verkstads- eller fordonsområdet och som vill dela med dig av din kompetens till nästa generation. Du trivs i en miljö där du får kombinera praktiskt arbete, pedagogik och relationsskapande. Uppdraget innebär ansvar, struktur och tydlighet, men också mycket glädje när du ser eleverna utvecklas och lyckas.
Vi söker dig som har:
yrkeserfarenhet inom verkstadsarbete eller fordonsteknik
goda kunskaper i grundläggande verkstadsarbete och fordonsteknik, exempelvis verktygshantering och säkerhetsrutiner
pedagogisk förmåga och intresse för att utbilda, handleda och stötta ungdomar
god vana av att arbeta med digitala verktyg och teknisk utrustning
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
lärarlegitimation med behörighet som yrkeslärare, alternativt vilja att genomföra kompletterande pedagogisk utbildning
Meriterande är om du:
har erfarenhet eller kunskap inom svets, metallbearbetning eller underhåll av mekanisk utrustning
har kompetens inom motorer, kylteknik eller ventilation
har undervisningserfarenhet från gymnasieskola eller vuxenutbildning
är förtrogen med gymnasieskolans nationella styrdokument
har erfarenhet av samarbete med branschföretag eller APL-handledning
Som person är du:
Vi söker dig som är trygg, strukturerad och tydlig i ditt ledarskap. Du har ett relationsskapande och respektfullt förhållningssätt i mötet med såväl elever som kollegor och är lösningsorienterad, flexibel samt van att hantera vardagens utmaningar. Du trivs med att samarbeta, delar gärna med dig av dina erfarenheter och bidrar aktivt till kollegialt lärande. Du är engagerad i elevers utveckling och motiveras av att se andra växa och lyckas. Samtidigt har du ett stort fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet, vilket genomsyrar allt du gör.
Övrig information
Som medarbetare i Härnösands kommun får du ta del av flera förmåner som underlättar vardagen och skapar balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, möjlighet till motion på arbetstid, och olika hälso- och förmånsportaler. Vi arbetar med flexibla arbetstider där det är möjligt, och har fokus på hållbar arbetsmiljö över tid.
Omfattning: heltid
Lön: enligt överenskommelse
Startdatum: 13 augusti 2026
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det.
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:•Visa giltig ID-handling•Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis•Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd•Vid behov uppvisa giltigt körkort•Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimationRegisterkontrollFör vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.SäkerhetsprövningVid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:•Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövningFör vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.AnsökanFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 80 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
TF Rektor
Ann-Chistine Andersson ann-christine.andersson@harnosand.se +46703316343 Jobbnummer
9981488