Yrkeslärare inom Vård och omsorg
Strömstads kommun, Vuxenutbildningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Strömstad Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Strömstad
2025-12-01
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Strömstad kommuns spektakulära läge vid havet, skapar fantastiska förutsättningar till ett högkvalitativt liv, både privat och yrkesmässigt!
Campus Strömstad, som delar lokaler med Strömstad gymnasium, har ett fantastiskt läge med vackra lokaler och ändamålsenliga klassrum. Skolan är en attraktiv arbetsplats för ca 800 elever och 70 anställda. Vuxenutbildningen erbjuder studier på grundläggande-, samt gymnasial nivå, SFI och en mängd yrkesutbildningar.
På Campus Strömstad arbetar vi för att skapa en tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik. Skolan är certifierad inom Vård- och omsorgscollege.Publiceringsdatum2025-12-01Arbetsuppgifter
Vi söker dig som tar ansvar för en god pedagogisk verksamhet och som alltid sätter eleven i centrum. Du ingår i ett arbetslag och förväntas att tillsammans med dina kollegor driva utvecklingen på arbetsplatsen.
Yrkesprogram har delar av utbildningen arbetsplatsförlagd (APL) varför det i lärarens arbetsuppgifter ingår ansvar för kontakt med verksamheter inför och under elevernas praktik samt övrig samverkan.
Du kommer i tjänsten att undervisa i Hälso- och sjukvårdsämnena, Psykiatri samt övriga ämnen inom yrkespaketet.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med en tjänstgöringsgrad på 100 % och tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas och att utbildningen startar.
Tillträde i januari 2026 eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en skicklig pedagog med god ämneskompetens och är legitimerad yrkeslärare inom vård och omsorg. Kvalificerad att söka är även du som har en längre erfarenhet av att arbeta i sjukvården inom region eller primärvård samt inom psykiatri som exempelvis sjuksköterska eller undersköterska och har påbörjat en yrkesutbildning, alternativt, är intresserad av att söka till yrkeslärarutbildningen.
Du behöver ha en god digital kompetens och vara ajour med de system och hjälpmedel som branschen använder idag.
Vårt arbetssätt ställer krav på att du som pedagog kan individualisera undervisningen utifrån elevers olika behov där du ser potential och möjligheter i varje individ. Du är kreativ och deltar aktivt i utformandet av projekt som stärker lärandet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med språkutvecklande arbetssätt och kombinationsutbildningar. Vi ser gärna att du är instruktör inom S-HLR eller B-HLR.
Som person är du trygg. Social kompetens och god samarbetsförmåga i kombination med arbetsglädje och kreativitet är viktiga förutsättningar för att lyckas med uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hjärtligt välkommen med din ansökan!
