Yrkeslärare inom Installation, Distribution och Elteknik
Movant AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Halmstad Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Halmstad
2026-02-02
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Movant AB i Halmstad
, Varberg
, Helsingborg
, Lund
, Borås
eller i hela Sverige
Som yrkeslärare inom Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb".
Om rollen
Movants "Digitala skola" syftar till att stötta våra skolor runt om i Sverige. Målet är att bygga en enhet som kan stötta våra skolor vid nyanställning, mellan anställningar eller när annat behov uppstår. Movant ser den digitala utvecklingen som en del av nutiden och framtiden.
Genom att bygga en digital enhet så kan Movant fortsätta att utvecklas och ligga i framkant som ett av Sveriges största företag på yrkesutbildningar. Under senare tid har vi även börjat arbeta för att erbjuda utbildningar till företag.
Digitala skolan växer och vi söker nu yrkeslärare som har kompetens inom Installationsel, Distributionsel och andra eltekniska yrken. Digitala skolan arbetar nationellt vilket innebär att du har möjlighet att arbeta både på en Movantskola, hemma eller på ett kontor inom Academedias koncern.
Hos Movants "Digitala skolan" får du chansen att kombinera din yrkeskunskap med ett betydelsefullt uppdrag som utbildare. Vi är en viktig kugge i ett större sammanhang där vi kan hjälpa våra enheter samtidigt som vi stolt kan säga att vi bidrar till individens och branschens utveckling.
Som lärare hos oss hjälper du deltagarna att utveckla både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper samtidigt som du får utlopp för din egen passion för ditt yrke. Du blir del av en engagerad grupp spridd över landet. Med passion för yrkes, flexibilitet och lösningsfokuserad anda skapas band med kollegor.
Din huvudsakliga uppgift är att leverera en utbildning av hög kvalitet som möter branschens krav och förväntningar. Det bästa av två världar - du delar med dig av din kunskap och ser samtidigt dina deltagare växa och utvecklas!
Vi söker dig som
• Har yrkesbevis inom Installationsel, Distributionsel och andra eltekniska yrken. Meriterande är erfarenhet av högvolt och/eller signalsystem inom järnväg.
• och/eller minst fem års yrkeserfarenhet inom El-branschen från de senaste tio åren
• Har erfarenhet av att undervisa vuxna
• Har förmåga att anpassa undervisning efter varje deltagares behov
• Har kompetens att förklara teorier och handleda praktiska moment
• Har god datavana
• Gärna reser i tjänst då uppdrag kan variera mellan fjärrundervisning och praktiska inslag på en skola eller företag runt om i landet.
Det är meriterande om du innehar lärarlegitimation eller annan pedagogisk erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Movant erbjuder
Via Digitala skolan får du chansen att arbeta med en varierande lärarposition. Vi arbetar med akuta lösningar kombinerat med långsiktiga uppdrag. Har du förmågan, och tycker att det är roligt, att arbeta med högt tempo, olika arbetssätt, med hög ansvarskänsla och stort engagemang.
En viktig och varierad roll där du gör skillnad varje dag, med stark gemenskap, bra villkor och goda förmåner. Läs mer om vad Movant erbjuder här
Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Tjänsten är placerad i: enligt överenskommelse
Ansökan
Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?
Skicka in ditt CV och personliga brev senast 2026-03-01. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.Publiceringsdatum2026-02-02Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Thomas Aldén på telefon 072-819 82 72 eller via e-post thomas.alden@movant.se
Välkommen med din ansökan!
Movant AB är experter på yrkesutbildningar som leder direkt till jobb. Genom nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med skolor från Malmö till Umeå och som en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag - bidrar vi till en bättre framtid genom kvalitet, resultat och innovation.
Läs mer på www.movant.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför direktkontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movant AB
(org.nr 556526-5005) Arbetsplats
Movant Jobbnummer
9718005