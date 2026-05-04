Yrkeslärare inom El - Movant Göteborg
Yrkeslärare inom El - Movant Göteborg
Vill du vara med och ge människor möjlighet att växa och ta klivet in i ett nytt yrke? På Movant får du en central roll i att utbilda framtidens elektriker. Som yrkeslärare planerar och genomför du undervisning både teoretiskt och praktiskt tillsammans med engagerade kollegor. Vi arbetar nära varandra och hjälps åt över kursgränserna för att skapa en utbildning av hög kvalitet som möter branschens krav.
Om rollen
Planera, genomföra och följa upp undervisning inom el-området
Stötta deltagare i både teori och praktiska moment
Anpassa undervisningen efter individens behov
Samarbeta med andra lärare och bidra till ett positivt lärandeklimat
Säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet och ligger i linje med branschens utveckling
Vi söker dig som
Har minst tre års aktuell erfarenhet inom el-området (t.ex. distributionselektriker, elinstallatör eller industri)
Vill ta nästa steg i karriären och utvecklas till yrkeslärare
Motiveras av att dela med dig av din kompetens och se andra växa
Har erfarenhet av att utbilda vuxna eller ett starkt intresse för pedagogik
Har lätt att förklara teorier och handleda praktiska moment
Är lösningsfokuserad, strukturerad och har god datavana
Meriterande: lärarlegitimation, tidigare undervisningserfarenhet eller relevanta certifieringar inom el. Saknar du lärarlegitimation? Movant Göteborg erbjuder kompletterande lärarstudier via Karlstads universitet. För oss är det viktigt att du vill utvecklas och utbilda dig till legitimerad lärare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att bidra till deltagarnas utveckling.
Övrig information Alla som har en hel- eller deltidsanställning hos oss på Movant får tillgång till vår förmånswebb (Benify). Du kan också få oberoende pensionsrådgivning, utnyttja friskvårdsbidrag samt göra brutto och nettolöneavdrag vid köp av utvalda produkter - allt direkt i förmånswebben. Förmånswebben är dessutom kopplat till ett personalkort som ger dig en mängd rabatter hos stora och välkända varumärken.
Som del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag, är karriärmöjligheterna hos oss på Movant stora. Välkommen att bli en del av vårt engagerade och glada team.
Arbetsgivare: Movant AB (org.nr 556526-5005)
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning
Omfattning: Heltid 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Kontaktuppgifter för detta jobb Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Rektor Hilda Curovac via e-post hilda.curovac@movant.se
Är du den vi söker? Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
Movant Kontakt
Hilda Curovac hilda.curovac@movant.se
