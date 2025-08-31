Yrkeslärare inom CNC eller Svets
2025-08-31
Vill du vara med och forma framtidens industripersonal?
Vi söker en engagerad och kunnig yrkeslärare inom CNC eller Svets som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till våra vuxenstuderande. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett nära sammansvetsat team, med tydliga kursplaner, färdigt kursmaterial och stort stöd från kollegor.Publiceringsdatum2025-08-31Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet från industribranschen inom svets eller CNC.
Minst en av svetsmetoderna TIG, MMA eller MIG/MAG (om svets är din inriktning). Eller CNC maskinkörning Svarv eller fräs.
Meriterande - CNC
Manuell maskinkörning
ISO-programmering
Heidenhain-programmering
5-axlig fräsning
CAD (SolidWorks)
CAM-programmering (MasterCam)
Certifiering inom CNC-området
Meriterande - Svets
IW-diplom
IWS-diplom
Svetsarprövningar
Erfarenhet av flera svetsmetoderOm tjänsten
Du kommer att ansvara för första blocket i utbildningen, som består av både teori och praktiska moment.
Kurser som ingår:
Tillverkningsunderlag nivå 1
Människan i industrin nivå 1
Produktionsutrustning nivå 1
Industriell mätteknik nivå 1
Industriell produktion nivå 1
Du får färdiga kursmallar och material, och din uppgift blir att förmedla kunskaperna på ett sätt som uppfyller kvalitetskraven och möter elevernas behov. Du får ett varmt välkomnande och mycket stöd från erfarna kollegor, samt handledning för en smidig övergång in i rollen.
Vi erbjuder
Stort stöd från kollegor och introduktion i rollen som yrkeslärare
Möjlighet att vidareutvecklas inom både industribranschen och pedagogik
En arbetsplats där vi arbetar nära tillsammans för att skräddarsy utbildningar och ge våra elever bästa möjliga start i arbetslivet
En chans att bidra direkt till svensk industri och människors framtid
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är engagerad och brinner för att hjälpa andra utvecklas
Har förmåga att lösa problem och anpassa undervisning efter olika behov
Känner stolthet över att bidra till svensk industris framtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: 50-100% (enligt överenskommelse)
Plats: Veldi Malmö, Kantyxegatan 17
Företaget
Veldi ingår i koncernen Strigo AB, som är en kompetenskoncern inriktad på vuxnas utveckling i livet. I dagsläget består koncernen även av MoA Lärcentrum och Cuben Utbildning, och finns på flera orter i landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: jerry.ahlstrom@veldi.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Veldi AB
(org.nr 556620-4029), http://www.veldi.se
Kantyxegatan 17 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
Veldi Malmö Kontakt
Verksamhetschef
Jerry Ahlström jerry.ahlstrom@veldi.se 0767630293 Jobbnummer
9483986