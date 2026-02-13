Yrkeslärare i vård- och omsorg, Campus Gislaved
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Campus Gislaved har utbildningar i Anderstorp och Gislaved. Vi utbildar cirka 1200 vuxna varje år i kommunal regi med ett brett utbud; allt från SFI till yrkesutbildning och högskoleutbildningar på hemmaplan. Campus Gislaved är en del av Avdelningen för arbete och utbildning under kommunstyrelseförvaltningen. Vi fokuserar på att utbilda för arbete tillsammans med näringsliv och offentlig verksamhet i Gislaveds kommun.
Campus Gislaved undervisar vuxna från hela världen och därför är ett intresse för andra kulturer och samverkan med lärare i svenska som andraspråk en förutsättning för dig som ska undervisa i vård- och omsorgsutbildningen. Dina arbetsuppgifter
Undervisning i vård- och omsorgsutbildningar på vuxenutbildningen; Campus Gislaved. I tjänsten ingår planering av utbildningar i nära samarbete med rektor/ teamledare/kollegor och socialförvaltningen i Gislaveds kommun. Den vårdutbildning som Campus Gislaved erbjuder idag utbildar till yrkena; vårdbiträde och undersköterska. Under hösten kommer det även att startas upp kombinationsutbildning inom vård- och omsorg. Utbildningen är flexibel vilket betyder att vuxeneleverna både kan yrkesarbeta och utbilda sig, enligt en individuell studieplan. Vuxeneleverna studerar både på plats och via Teams och/ eller via egenstudier. I tjänsten kommer det även att ingå handledning, APL-kontakter och andra vanligt förekommande uppgifter inom läraryrket. Kvalifikationer
Vi söker dig som har Yrkeslärarutbildning, inriktning mot vård- och omsorgslärare, eller är nyfiken på att prova jobbet som yrkeslärare efter att ha jobbat som sjuksköterska i några år.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår. Intervjuer och rekrytering kommer att ske löpande även innan ansökningstiden går ut.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
