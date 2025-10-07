Yrkeslärare i svets och industri sökes
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 36 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Vi söker en engagerad yrkeslärare i svets som vill vara med och utbilda nästa generation skickliga svetsare. Hos oss får du arbeta nära eleverna, i en miljö där teori möter praktik varje dag.
Som yrkeslärare hos oss får du:
• undervisa i svetsning och plåtbearbetning med fokus på både teknik, säkerhet och yrkesstolthet
• arbeta i ett sammanhållet lärarlag där samarbete och elevfokus står i centrum
• vara en del av en skola med stark praktisk profil, där vi tror på lärande genom att göra
• bidra till att våra elever blir anställningsbara, ansvarstagande och stolta yrkesutövare
Vi söker dig som:
• har erfarenhet från svets- eller metallindustrin (licenser är meriterande men inget krav)
• gärna har lärarlegitimation eller vill utbilda dig till yrkeslärare via vår interna utbildning eller Yrkeslärarprogrammet
• är en trygg vuxen som möter elever med respekt, tydlighet och humor
Hos oss får du möjlighet att påverka, inspirera och utvecklas - både som pedagog och som yrkesperson.
Låter det som något för dig?
