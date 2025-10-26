Yrkeslärare i IT- och nätverksteknik
2025-10-26
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Umeå
, Sundsvall
, Gävle
, Borlänge
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
Vill du vara med och forma framtidens IT-specialister? NTI Gymnasiet söker en engagerad och kunnig yrkeslärare i nätverksteknik som vill bidra till vår vision om att ge eleverna digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik. Vi har skolor över hela Sverige och fokuserar på teknologi, vetenskap och innovation. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och inspirerande miljö där samhällets digitalisering står i centrum. Om du är passionerad om utbildning och har erfarenhet inom nätverksteknik, så kan detta vara din chans att göra skillnad.
Om rollen
I rollen som yrkeslärare i nätverk- och kommunikationsteknik kommer du att undervisa i centrala ämnen såsom nätverkssäkerhet, kommunikationsnät, datasamordning och support samt dator- och nätverksteknik. Du kommer att ansvara för att planera och genomföra undervisning som engagerar och inspirerar våra elever. Ditt arbete kommer att innebära både teoretiska och praktiska inslag, vilket är avgörande för att ge eleverna en verklighetsnära bild av branschen. Du kommer att arbeta i nära samarbete med kollegor och vara en del av ett team som strävar efter att skapa en stimulerande lärandemiljö.
För att lyckas i denna roll söker vi en person med breda kunskaper i IT och nätverksteknik. Du bör ha:
Relevant utbildning inom nätverksteknik eller IT.
Erfarenhet av yrkesundervisning på gymnasiet eller liknande utbildningar.
Dokumenterad pedagogisk förmåga och förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov.
Förmåga att nätverka med externa samarbetspartners.
En genuin vilja att arbeta med ungdomar, bygga förtroende och bidra till deras utveckling.
Vi värdesätter också att du är strukturerad, ordningsam och har lätt för att samarbeta med andra.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Planera och genomföra undervisning i nätverksteknikens olika aspekter.
Utveckla och anpassa kursmaterial för att möta elevernas behov och intressen.
Bedöma och följa upp elevernas kunskapsutveckling.
Delta i projekt och samarbeten med vårt IT-programråd och potentiella APL-platser.
Skapa en inspirerande och trygg lärandemiljö för alla elever.
Du kommer även att vara delaktig i skolans utvecklingsarbete och bidra till att förbättra utbildningskvaliteten.
Vi erbjuder
Vi på NTI Gymnasiet erbjuder en stimulerande arbetsmiljö. Du får möjlighet att arbeta med engagerade kollegor som delar din passion för utbildning och teknik. Som lärare har du chans att delta i en flexibel och dynamisk arbetsmiljö där dina idéer och initiativ välkomnas. Du har chans att bidra till att forma utbildningen och skapa framtidens IT-specialister. Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid och erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
anställningsvillkor.Så ansöker du
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 30 november. I ditt brev, berätta om din erfarenhet och varför du är rätt person för denna position. Vi ser fram emot att höra från dig och utforska möjligheten att arbeta tillsammans för att skapa en inspirerande lärandemiljö för våra elever.
Tillträdesdag: 26 januari eller så snart som möjligt.
Tjänstens omfattning: 100 % (beroende på förkunskaper)
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Ferietjänst. Vi tillämpar provanställning och individuell lönesättning
Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna
Rektor Britta Hermansson, britta.hermansson@ntig.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
