Yrkeslärare hotell och turismprogrammet - Praktisla täby

Praktiska Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Täby
2025-09-23


Visa alla gymnasielärarjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Praktiska Sverige AB i Täby, Stockholm, Sigtuna, Botkyrka, Södertälje eller i hela Sverige

Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 36 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?

Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/

Välkommen till gemenskapen!

Yrkeslärare till Hotell- och turismprogrammet - Praktiska Gymnasiet Täby

Vill du vara med och forma framtidens hotell- och turismmedarbetare? Är du en engagerad pedagog som brinner för att dela med dig av dina yrkeskunskaper? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-09-23

Om tjänsten
Vi söker en yrkeslärare till vårt Hotell- och turismprogram på Praktiska Gymnasiet Täby. Som yrkeslärare hos oss får du en central roll i att kombinera teori med praktik och inspirera våra elever till att lyckas i branschen.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Planering och genomförande av undervisning i årskurs 1, 2 och 3

Handledning av elever under deras APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Mentorskap för en grupp elever, med fokus på att följa deras utveckling och skapa en trygg lärmiljö

Samarbete med kollegor och arbetslivet för att utveckla utbildningen

Stödja elevernas personliga utveckling och framtida yrkesliv

Om dig

Vi söker dig som:

Har utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom hotell, turism, konferens eller liknande område

Gärna har pedagogisk erfarenhet eller lärarlegitimation (men det är inget krav - vi stöttar dig i att utbilda dig till lärare)

Är flexibel, lösningsorienterad och trivs i mötet med ungdomar

Brinner för att bygga broar mellan skola och arbetsliv

Om företaget
På Praktiska Gymnasiet Täby sätter vi verkligheten i centrum. Våra elever kombinerar studier med praktik på arbetsplatser, vilket ger dem en stark grund för framtida jobb eller vidare studier. Vi är en liten skola med nära relationer, där alla elever blir sedda.

Vi erbjuder

En arbetsplats med korta beslutsvägar och stort engagemang

Möjlighet att påverka och utveckla programmet

Kollegialt samarbete i ett positivt team

Fortbildning och stöd för att utvecklas som pedagog

Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.

Plats: Täby

Tillträde: Enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid/deltid kan diskuteras

Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Sarah Dlol

Rektor, Praktiska Gymnasiet Täby

Telefon: 076-677 26 01

E-postadress: sarah.dlol@praktiska.se

Besöksadress: Eldarvägen 4, 187 75 Täby

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktiska Sverige AB (org.nr 556257-5786)

Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet

Jobbnummer
9523261

Prenumerera på jobb från Praktiska Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Praktiska Sverige AB: