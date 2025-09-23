Yrkeslärare hotell och turismprogrammet - Praktisla täby
2025-09-23
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 36 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Yrkeslärare till Hotell- och turismprogrammet - Praktiska Gymnasiet Täby
Vill du vara med och forma framtidens hotell- och turismmedarbetare? Är du en engagerad pedagog som brinner för att dela med dig av dina yrkeskunskaper? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Vi söker en yrkeslärare till vårt Hotell- och turismprogram på Praktiska Gymnasiet Täby. Som yrkeslärare hos oss får du en central roll i att kombinera teori med praktik och inspirera våra elever till att lyckas i branschen.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Planering och genomförande av undervisning i årskurs 1, 2 och 3
Handledning av elever under deras APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Mentorskap för en grupp elever, med fokus på att följa deras utveckling och skapa en trygg lärmiljö
Samarbete med kollegor och arbetslivet för att utveckla utbildningen
Stödja elevernas personliga utveckling och framtida yrkesliv
Om dig
Vi söker dig som:
Har utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom hotell, turism, konferens eller liknande område
Gärna har pedagogisk erfarenhet eller lärarlegitimation (men det är inget krav - vi stöttar dig i att utbilda dig till lärare)
Är flexibel, lösningsorienterad och trivs i mötet med ungdomar
Brinner för att bygga broar mellan skola och arbetslivOm företaget
På Praktiska Gymnasiet Täby sätter vi verkligheten i centrum. Våra elever kombinerar studier med praktik på arbetsplatser, vilket ger dem en stark grund för framtida jobb eller vidare studier. Vi är en liten skola med nära relationer, där alla elever blir sedda.
Vi erbjuder
En arbetsplats med korta beslutsvägar och stort engagemang
Möjlighet att påverka och utveckla programmet
Kollegialt samarbete i ett positivt team
Fortbildning och stöd för att utvecklas som pedagogSå ansöker du
Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Plats: Täby
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid/deltid kan diskuterasKontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Sarah Dlol
Rektor, Praktiska Gymnasiet Täby
Telefon: 076-677 26 01
E-postadress: sarah.dlol@praktiska.se
Besöksadress: Eldarvägen 4, 187 75 Täby Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktiska Sverige AB
(org.nr 556257-5786) Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Jobbnummer
9523261