Yrkeslärare Guldsmedsutbildningen
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Mjölby Visa alla gymnasielärarjobb i Mjölby
2026-07-24
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Dackeskolan är ett yrkesgymnasium med cirka 300 elever. Vi bedriver utbildning inom bland annat industri, bygg, el, guldsmed, fordon och restaurang. Vi bedriver alla vår utbildning i nära samarbete med näringslivet och externa företag.
Är du en person som drivs av utvecklingsarbete och vill arbeta med ett arbetssätt som präglas av välvilja, humor och respekt för andra människors egenvärde?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och förståelse möter kraven i skollag, läroplan, kursplan och ämnesplan. Vara ämneskunnig, handleda elever, planera och leda undervisning, bedöma och betygsätta kunskapsutvecklingen. Läraren har mycket näringslivskontakter i samband med APL (arbetsplatsförlagd utbildning). Aktivt delta i skolans utveckling. Dokumentation. Lärare gymnasiets yrkesämnen är verksam inom gymnasieskolans verksamhetsområde och arbetsleds av rektor på skolan.
Som yrkeslärare arbetar du efter verksamhetens mål och uppdrag för att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper och värden. Du främjar elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. I din roll som yrkeslärare verkar du för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt.
Du skapar och genomför undervisning på schema som följer kraven i skollag, läroplan, kursplan och ämnesplan. Du handleder elever, planerar och leder undervisning, bedömer och betygsätter kunskapsutvecklingen. Du kommer undervisa både praktiskt och teoretiskt. I dina arbetsuppgifter ingår det att dokumentera enligt skolans rutiner. Du ingår i ett team med lärare, elevhälsa och skolledning.
Som lärare på Dackeskolan har du även näringslivskontakter i samband med APL (arbetsplatsförlagd utbildning), du ansvarar för att anskaffa platser hos företagen där eleven utför en del av sin utbildning, samt följa upp och bedöma elevens kunskaper. Du deltar aktivt i skolans utveckling och är verksam inom gymnasieskolans verksamhetsområde. Du deltar i programmets utveckling och planering, samt pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor på skolan. Du arbetsleds av rektor på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en grundutbildning inom yrkesområdet, antingen gymnasium eller högskolenivå. Vi godkänner även lärlingsutbildning eller annan utbildning från guldsmedsbranschen.
Vi önskar att du har kunskaper inom gjutning, juvelsinfattning, omarbetningar, smyckesteckning och reparationer utöver grundläggande guldsmedskunskaper.
Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av CAD t ex tinkerCAD eller annat program.
Arbetsrelaterad erfarenhet behöver vara flerårig och bred inom yrket.
Lärarlegitimation eller påbyggnad i pedagogik 90 hp är önskvärd.
Du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-21 Eller enligt överenskommelse.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
yrkeslärare
Camilla Wallin camilla.wallin@mjolby.se 010-2345030 Jobbnummer
10010530