Yrkeslärare frisör- och stylistprogrammet
TellusAcademy Vikariepoolen AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2026-07-01
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Vikariepoolen arbetar med uthyrning och rekrytering av pedagogisk personal och kökspersonal till förskola och skola. I över två decennier har vi stöttat upp och avlastat förskolans och skolans verksamheter i deras viktiga uppdrag – att lära, stärka och utveckla nya generationer av barn och unga för framtiden. Tillsammans arbetar vi mot vårt gemensamma mål – en bra skolgång för nästa generation.
Yrkeslärarare till frisörprogrammet
Vi söker en lärare för undervisning på frisör- och stylistprogrammet hos en av våra kunder i Stockholm läsåret 2026/2027. Omfattningen är 20 % och arbetet förlagt till torsdagar.
Om rollen
Du kommer att undervisa i Hårvård och salongskunskap i årskurs ett och två. Kursen delas med en yrkeslärare på skolan. Du förbereder och håller lektioner, bedömning ingår.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av undervisning och goda kunskaper inom stylistyrket.
Ämnesbehörighet är meriterande.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har goda referenser
Är flexibel, ansvarstagande och trivs i en varierad arbetsmiljö
Har god samarbetsförmåga och kan skapa en trygg, strukturerad och meningsfull skoldag för eleverna.
Vi erbjuder
Utöver den aktuella tjänsten kan du arbeta som vikarie på olika skolor, ett flexibelt arbete där du styr över din egen tid
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Stöd från oss i din roll som vikarie Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TellusAcademy Vikariepoolen AB
(org.nr 556826-1381), https://www.vikariepoolen.se/
111 36 STOCKHOLM Kontakt
Rekrytering
Magdalena Tengroth ansokan@vikariepoolen.se 08 505 808 00 Jobbnummer
9987487