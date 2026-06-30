yrkeslärare försäljning och service
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Malmö
2026-06-30
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Vi söker dig som:Är legitimerad lärare inom försäljning och service alternativt har minst fem års erfarenhet från branschen och en stark drivkraft att undervisa och handleda elever.Är en utmärkt kommunikatör och lagspelare som kan verka som en brobyggare mellan skola, elever och näringsliv.Har B-körkort.Har en förmåga att både arbeta självständigt samtidigt som du är teamorienterad och tillsammans med kollegorna samarbetar för att på bästa sätt förbereda eleverna inför deras framtida yrkesliv.KvalifikationerLärarexamen alternativt gedigen erfarenhet inom försäljning och service och en vilja att inspirera och utveckla nästa generation. Lärarlegitimation och pedagogisk erfarenhet är önskvärt, men ej ett krav.Om du vill vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i framtiden – ansök idag!Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Publiceringsdatum2026-06-30Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde 10 augusti.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Sussi Sundblad på 0766456579 eller sussi.sundblad@dbgy.se
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Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö, Östra Kanalgatan 3
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
211 41 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Sussi Sundblad sussi.sundblad@dbgy.se Jobbnummer
9986001