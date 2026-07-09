Yrkeslärare Fordonsprogrammet Fredrika
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2026-07-09
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Yrkeslärare Fordonsprogrammet Fredrika Bremergymnasiet
Utifrån ett stort intresse för vår utbildning på Fordons – och transportprogrammet söker vi nu en yrkeslärare som skall stötta elever i årskurs 1 genom ett duolärarskap tillsammans med kollegor.
Fredrika Bremergymnasiet ligger centralt i Haninge, ca 10 minuters promenad från pendeltåget, och nära till bussar och riksväg 73.
Vår skola är en av länets största med drygt 2100 elever fördelade på 13 olika program. Vi har en unik bredd av högskoleförberedande program och yrkesprogram samt många inriktningar. Många av våra program går också att kombinera med våra åtta idrottsakademier där elitidrottare från hela Stockholmsområdet och även övriga landet finns.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Som yrkeslärare ges du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov. Haninge kommun tillämpar tobaksfri arbetstid.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i nära samarbete med ett team av engagerade och stöttande kollegor genom ett duolärarskap. Det innebär att du kommer vara en extra lärare i lektionssal och i verkstad för våra elever i årskurs 1. I uppdraget ingår följande:
Inspira och motivera elever med din yrkeskompetens
Stötta i att få eleverna i lärande aktiviteter
Bygga relationer och samarbeta med kollegor
Se till att alla elever följer skolans säkerhetsregler i verkstaden
Stötta i den formativa bedömningen över elevernas kunskapsutveckling
Som yrkeslärare kommer du att inspirera och motivera framtida mekaniker och fordonsspecialister. Med din pedagogiska förmåga och kreativitet kommer du att skapa en stimulerande lärmiljö tillsammans med kollega där varje elev får möjlighet att växa och utvecklas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fordonsmekaniker eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är en kreativ och utvecklingsfokuserad person som är helt trygg i dig själv. Du har en välgrundad positiv människosyn och har en mycket god förmåga att skapa relationer till elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal. Har du gedigen erfarenhet av arbete i fordonsbranschen är det meriterande.
Du lär dig snabbt och det du inte kan vill du lära dig eftersom du är en person som kan arbeta självständigt och för verksamhetens bästa. För dig är det viktigt att leverera med kvalitet och att vara en person på en arbetsplats som andra kan lita på och vända sig till. Att bidra till att elever lyckas med sina studier och måluppfyllelser är något du sätter yrkesstolthet i. Likaså i att arbeta med att bidra till att Fredrika Bremergymnasiets värdegrund och trivselregler upprätthålls och att vi är en skola med ordning, arbetsro och trygghet.
Du är kommunikativ och har en naturlig förmåga att skapa relationer, vilket gör det lätt för dig att samarbeta med både kollegor och elever. Din flexibilitet och kreativitet innebär att du snabbt kan anpassa dig till olika situationer och elevbehov.Om tjänsten
Tjänsten är en ferietjänst och visstidsanställning med start 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse till den 11 januari 2027. Tjänstgöringsgraden är 50 %.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
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136 40 HANDEN Arbetsplats
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, Gym och Vux Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9998618