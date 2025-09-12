Yrkeslärare Fordonsprogrammet
Hos oss på Yrkesgymnasiet får eleverna lära sig ett yrke från grunden - direkt på riktiga arbetsplatser. Mer än hälften av utbildningstiden sker som arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket ger våra elever praktisk erfarenhet, trygghet i yrkesrollen och ett försprång på arbetsmarknaden.
Med stöd av engagerade handledare, yrkeslärare och pedagoger skapar vi en meningsfull och trygg lärmiljö där eleverna utvecklas både professionellt och personligt.
Som en del av vårt arbete med att bredda perspektiven och stärka elevernas framtida möjligheter erbjuder vi även praktik och utbyten utomlands genom Erasmus+ - en uppskattad möjlighet som utvecklar språk, självförtroende och ger värdefulla erfarenheter.
Yrkesgymnasiet Västerås söker legitimerad yrkeslärare på fordonsprogrammet, inriktning personbilsmekaniker.
Hos oss får eleverna lära sig ett yrke från grunden på riktiga arbetsplatser med erfarna handledare. I denna tjänst får du möjlighet att dela med dig av dina kunskaper till framtidens fordonsmekaniker. Mer än hälften av elevernas utbildningstid sker ute på en arbetsplats vilket ger dem en stabil grund och fördel på arbetsmarknaden. Våra elever förbereds på bästa möjliga sätt inför deras framtida yrkesliv med stöd av sina handledare och engagerade pedagoger.
Vi söker dig som:
- Är legitimerad lärare i ämnen på fordonsprogrammet, inriktning personbil och har minst fem års erfarenhet från branschen och en stark drivkraft att undervisa och handleda elever.
- Är en utmärkt kommunikatör och lagspelare som kan verka som en brobyggare mellan skola, elever och näringsliv.
- Har B-körkort och helst tillgång till egen bil.
- Har en förmåga att både arbeta självständigt samtidigt som du är teamorienterad och tillsammans med kollegorna samarbetar för att på bästa sätt förbereda eleverna inför deras framtida yrkesliv.Publiceringsdatum2025-09-12Kvalifikationer
Lärarexamen mot ämnen inom fordonsprogrammet - personbil och en vilja att inspirera och utveckla nästa generation av personbilsmekaniker.
Om du vill vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll - ansök idag!
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
