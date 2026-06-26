Yrkeslärare; Fordons- och transportprogrammet vikariat
Arvika kommun, Lärande och stöd / Gymnasielärarjobb / Arvika Visa alla gymnasielärarjobb i Arvika
2026-06-26
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!Publiceringsdatum2026-06-26Beskrivning
Vi söker en vikarierande yrkeslärare till Fordonsprogrammet på Taseruds gymnasium.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa elever i yrkesämnen på Fordon- och transportprogrammet. Du kommer att ingå i ett arbetslag och i ett nära samarbete med andra, men du kommer också att arbeta självständigt. Mentorskap ingår. Arbete med skolans uppdrag utifrån läroplanen såsom värdegrundsarbete ingår också.
Tjänsten är ett vikariat för det kommande läsåret och pågår 260811-270617.Kvalifikationer
Vi söker dig som är/önskar bli yrkeslärare inom Fordon- och transportprogrammet samt har kunskap inom de områden som ingår i programmets kurser. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt förmåga att organisera, samspela och anpassa undervisningen till elevgruppen.
Meriterande om du har lärarlegitimation eller tidigare erfarenheter av undervisning inom området. Det krävs även att du har god kunskap inom fordonselektronik.
Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska är god.
Som person är du engagerad, strukturerad samt lösningsfokuserad. Du är en tydlig ledare med förmåga att anpassa undervisningen samt att skapa goda relationer. Goda IT-kunskaper är en förutsättning som du också kan använda i undervisningen. Du ser skolan som en helhet där vi alla har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och lärande.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdagen så tveka inte att skicka in din ansökan.Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Lärande och stöd Kontakt
Katrin Pedersen katrin.pedersen@arvika.se 0570-82664 Jobbnummer
9982016