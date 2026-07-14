Yrkeslärare fordons- och transportprogrammet
Arvidsjaurs kommun, Skolverksamheten och frivillig utbildning / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Arvidsjaur Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Arvidsjaur
2026-07-14
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Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen – allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
1 plats(er).
Beskrivning
Sandbackaskolan söker en yrkeslärare till Fordons- och transportprogrammet. Sandbackaskolan som arbetsplats kännetecknas av mycket hög personalnöjdhet, vilket borgar för stabilitet, trivsel och goda möjligheter att utvecklas tillsammans som kollegium. Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med gymnasie- och vuxenelever, samt handleda och undervisa elever både i teori och praktik. Du har en lösningsfokuserad livssyn, har god samarbetsförmåga och trivs med att jobba självständigt. Du fungerar som ledare och kan skapa förtroendefulla relationer till våra elever och till dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Kvalifikationer
Du har C- och CE-körkort. Du har haft ditt CE-körkort mer än tre år och är minst 21 år fyllda. Vi söker i första hand dig som har behörighet som förarprövare eller har yrkeslärarexamen.
Goda kommunikativa färdigheter och ett i alla sammanhang konstruktivt och professionellt bemötande gentemot kollegor, elever och vårdnadshavare, är en nödvändig förutsättning i arbetet vid vår gymnasieskola.
Tjänsten är tillsvidare och tillträde enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs Kommun
(org.nr 212000-2650)
Arvidsjaur (visa karta
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933 81 ARVIDSJAUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Skolverksamheten och frivillig utbildning Kontakt
Rektor gy/vux
Amanda Granberg Hogdal amanda.granberghogdahl@arvidsjaur.se +46704007282 Jobbnummer
10002959