Yrkeslärare Elprogrammet
Piteå Kommun / Gymnasielärarjobb / Piteå Visa alla gymnasielärarjobb i Piteå
2026-06-23
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Här finns ett uppdrag för dig som vill ha ett omväxlande och kreativt jobb och samtidigt bidrar till en viktig samhällsfunktion. Som lärare får möjlighet att dela med dig av din kunskap och ditt intresse för ett eller flera ämnen till elever i olika åldrar. Du får i uppdraget arbeta med människor, både elever och kollegor, och skapa goda relationer samt se elevers utveckling och känna att du gör skillnad. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Planering, genomföra lektioner med elever. Dokumentation av arbetet. Ni arbetar alltid tillsammans med en kollega.Kvalifikationer
För anställning krävs erfarenhet av
Flerårig praktisk erfarenhet inom elinstallation/elteknik
Uppdaterad branschkunskap (standarder, säkerhet)
För uppdraget krävs goda pedagogiska insikter och god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med elever och kollegor. Som lärare behöver du känna dig trygg och kunna vara tydlig i ditt uppdrag.
Vi välkomnar även sökande med gedigen yrkeserfarenhet som är intresserade av att utbilda sig till yrkeslärare.
Vi kan även vara intresserad av dig med annan erfarenhet inom branschen/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och kan då erbjuda en tidsbegränsad anställning enlig skollagen.
Mer om tjänsten
Vikariat Hösten 2026 med Omfattning 100 %
Tillträdesdag 26-08-17 Avslutas 26-12-31
Ferieanställning med 35 tim schemalagd arbetstid och 10 tim förtroendetid i veckan på heltid.
För anställning inom skolan krävs uppvisat utdrag ur belastningsregistret.
Sista ansökningsdag 2026-06-30
Urvalet kan komma att ske löpande, vilket innebär att vikariatet kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Om arbetsplatsen
På Strömbackaskolan möts ca 1450 elever. Vi har lärare och personal med stor kompetens och och alla arbetar målinriktat för att du som elev ska få både kunskap och utmaningar i en trygg och stimulerande miljö.
Elevbygge
I samarbete med kommunens bostads-bolag bygger eleverna på Bygg, El och VVS flerfamiljshus i sin utbildning. Det ger en väldigt god grund för kommande anställning och vi vet att våra elever är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaiskolan
- Framtidens skolahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå – för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Sveriges lärare
Krister Lindström krister.lindstrom@pitea.se +46705242231 Jobbnummer
9974214